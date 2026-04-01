Weather Update 1 April: अप्रैल की शुरुआत में गर्मी पर ब्रेक, पश्चिमी विक्षोभ से राहत भरा मौसम

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में अप्रैल महीने की शुरुआत राहत भरी रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 से 4 अप्रैल के बीच मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के प्रभाव से कई जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। खासतौर पर 3 और 4 अप्रैल को इसका असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है।
1 अप्रैल को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी।
2 अप्रैल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों—जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी सहित आसपास के क्षेत्रों में रात के समय मौसम बदल सकता है। यहां कहीं-कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है।
3 अप्रैल से मौसम का असर और ज्यादा स्पष्ट होगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग ने इस दिन को खासतौर पर संवेदनशील बताया है, जहां अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
4 अप्रैल को भी यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, बादल और बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाओं से फसलों और खुले स्थानों पर नुकसान हो सकता है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अप्रैल की शुरुआत में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। इसका सीधा असर यह होगा कि गर्मी की शुरुआत थोड़ी देर से होगी। हालांकि, जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होगा, तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में 1 से 4 अप्रैल के बीच मौसम सुहावना लेकिन परिवर्तनशील रहेगा। आंधी और बारिश के कारण जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अचानक बदलते मौसम से सतर्क रहने की जरूरत भी रहेगी।
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