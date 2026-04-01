Weather Update 1 April: अप्रैल की शुरुआत में गर्मी पर ब्रेक, पश्चिमी विक्षोभ से राहत भरा मौसम

Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में अप्रैल महीने की शुरुआत राहत भरी रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 से 4 अप्रैल के बीच मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के प्रभाव से कई जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। खासतौर पर 3 और 4 अप्रैल को इसका असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है।