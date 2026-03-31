Electricity Supply: खुशखबरी, राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, अब 24 जिलों में दिन में भी मिलेगी बिजली

इस पहल से दौसा के 52,460 और करौली के 35,341, कुल 87,801 कृषि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। अब किसानों को रात के समय ठंड या बारिश में सिंचाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी। साथ ही जंगली जानवरों के खतरे से भी राहत मिलेगी और किसान अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकेंगे। सरकार की यह पहल न केवल किसानों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाएगी, बल्कि कृषि उत्पादन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसे प्रदेश में कृषि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।