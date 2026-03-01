LPG Booking: एलपीजी बुकिंग में धांधली पर सख्ती, अब दूसरे मोबाइल से बुकिंग पर आधार सत्यापन अनिवार्य

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और स्टोरेज है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अफवाह या कृत्रिम कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।