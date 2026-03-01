Revenue Collection: झोंकी ताकत, 7 दिन में 1550 करोड़ का लक्ष्य, तेज की राजस्व वसूली की रफ्तार

Revenue Target: जयपुर. राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने मार्च माह के राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने विभागीय अधिकारियों को आगामी सात दिनों में निर्धारित 1550 करोड़ रुपए के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को सचिवालय से आयोजित हाईब्रिड समीक्षा बैठक में एसीएस ने स्पष्ट किया कि राजस्व संग्रहण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोतों में से एक है, इसलिए हर स्तर पर प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना जरूरी है।