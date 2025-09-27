Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

जोधपुर में भीषण हादसा: ट्रक में घुसी बारातियों से भरी बस, एक की मौत, दुल्हन सहित 19 घायल; 10 की हालत गंभीर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक बाराती की मौत हो गई।

जोधपुर

Anil Prajapat

Sep 27, 2025

Jodhpur-Road-accident-1
Play video
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो: पत्रिका

Jodhpur Road Accident: जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक बाराती की मौत हो गई। वहीं, दुल्हन सहित 19 बा​राती घायल हो गए। जिनमें से 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

हादसा शनिवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर खारिया मीठापुर के पास हुआ। कोटा से जोधपुर लौट रही बारात की बस जोड़ की नदी के पास खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद बारातियों में अफरा—तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वृत्त अधिकारी पदम दान चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया।

कोटा से जोधपुर लौटते वक्त हुआ हादसा

पुलिस वृत्त अधिकारी पदम दान चारण ने बताया कि जोधपुर के भदवाशियां क्षेत्र से एक मुस्लिम परिवार निजी बस से बारात लेकर कोटा गए थे। शादी समारोह संपन्न होने के बाद शुक्रवार देर रात बारात की बस कोटा से रवाना होकर जोधपुर लौट रही थी। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर जोड़ की नाडी के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।

एक बाराती की मौत, 10 की हालत गंभीर

हादसे में एक बाराती की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हादसे में दुल्हन सहित 19 लोग घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से गंभीर हालत के चलते 10 घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया है।

हादसे के बाद मची अफरा-तफरी

भीषण सड़क हादसे के बाद बारातियों में अफरा-तफरी मच गई। हादसा इतना जबर्दस्त था कि बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद को दौड़ पड़े। बस में फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

