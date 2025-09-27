जोधपुर में भीषण हादसा: ट्रक में घुसी बारातियों से भरी बस, एक की मौत, दुल्हन सहित 19 घायल; 10 की हालत गंभीर

हादसा शनिवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग 25 पर खारिया मीठापुर के पास हुआ। कोटा से जोधपुर लौट रही बारात की बस जोड़ की नदी के पास खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद बारातियों में अफरा—तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वृत्त अधिकारी पदम दान चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया।