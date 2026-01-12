Jodhpur Viral Video: पिता ने मोपेड स्टार्ट कर छोड़ी, 9 साल बेटी ने एक्सीलेटर खींचा, सबकी अटकी सांसें, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार गत 9 जनवरी की सुबह चौहाबो निवासी एक युवक मोपेड पर अपने पुत्र और पुत्री को अलग-अलग स्कूलों में छोड़ने निकला था। पुत्री पीछे बैठी थी। डाली बाई मंदिर सर्कल के पास उसने पहले पुत्र को स्कूल छोड़ा। बेटे को स्कूल गेट तक छोड़ने के लिए पिता मोपेड से नीचे उतरे। मोपेड का इंजन स्टार्ट था और पुत्री उसी पर बैठी रही। पिता जैसे ही स्कूल गेट की ओर बढ़े, बेटी चालक सीट पर पहुंच गई और उसने मोपेड का एक्सीलेटर खींच दिया।