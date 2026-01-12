Jodhpur Viral Video: पिता ने मोपेड स्टार्ट कर छोड़ी, 9 साल बेटी ने एक्सीलेटर खींचा, सबकी अटकी सांसें, वीडियो वायरल

फोटो- पत्रिका
जोधपुर। चौपासनी बाईपास पर डाली बाई मंदिर सर्कल के पास एक पिता की लापरवाही से नौ वर्षीय बेटी की जान जाते-जाते बच गई। पिता इंजन स्टार्ट रखकर मोपेड पर बेटी को बिठाकर बेटे को स्कूल गेट तक छोड़ने गए थे। इसी दौरान पीछे बैठी बेटी ने मोपेड का एक्सीलेटर खींच दिया।
मोपेड रफ्तार से दौड़ने लगी, लेकिन गनीमत रही कि करीब 25-30 मीटर दूर खाली भूखंड में गोबर के ढेर से टकराकर गिर गई। बच्ची को मामूली चोटें आईं। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जानकारी के अनुसार गत 9 जनवरी की सुबह चौहाबो निवासी एक युवक मोपेड पर अपने पुत्र और पुत्री को अलग-अलग स्कूलों में छोड़ने निकला था। पुत्री पीछे बैठी थी। डाली बाई मंदिर सर्कल के पास उसने पहले पुत्र को स्कूल छोड़ा। बेटे को स्कूल गेट तक छोड़ने के लिए पिता मोपेड से नीचे उतरे। मोपेड का इंजन स्टार्ट था और पुत्री उसी पर बैठी रही। पिता जैसे ही स्कूल गेट की ओर बढ़े, बेटी चालक सीट पर पहुंच गई और उसने मोपेड का एक्सीलेटर खींच दिया।
बेटी चिल्लाने लगी तो पिता ने मुड़कर देखा। मोपेड तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। यह देखकर पिता घबरा गए और बेटा भी मोपेड के पीछे भागा। करीब 25-30 मीटर आगे मोपेड गोबर के ढेर से जा टकराई और जमीन पर गिर गई। बच्ची दूसरी ओर गिरी और उसे हल्की चोटें आईं।
यह वीडियो भी देखें
गनीमत रही कि गोबर के ढेर से टकराने के बाद बच्ची उछलकर मिट्टी में गिरी, अन्यथा वह मोपेड के नीचे दब सकती थी। हल्ला सुनकर आसपास के लोग बाहर आए और बच्ची को संभाला। स्कूल प्रशासन ने उसका प्राथमिक उपचार किया। अधिक चोट न होने पर पिता उसे घर ले गए।
राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग