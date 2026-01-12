Jalore: ‘खाकी’ का कारनामा, बजरी से भरे ट्रेक्टर को छोड़ने और मंथली वसूली का ऑडियो वायरल, कांस्टेबल आरोपी



कांस्टेबल- पिछले महीने और इस महीने दोनों के बाकी है, अपशब्द बोलते हुए बोले कि देने पड़ेंगे। नहीं देंगे तो कहां जाएंगे।

व्यक्ति- मैंने तो कह दिया हाथों-हाथ मामला निपटाओ।

कांस्टेबल- ठीक है, फटाफट कागमाला आओ।

व्यक्ति- आप अब उससे 10 ही मांगना, वरना उसे लगेगा 5 हजार में ही मामला निपटता। वन्नेसिंह ने मांगे हैं 10 हजार।

कांस्टेबल- मैंने 10 का ही बोला है। किसने बोला 5 का? उसने कहा 5 आपके खाते में करता हूं। मैंने मना कर दिया। नहीं करने 5 मेरे खाते में। मैं न तो स्केनर भेजूं और 5 हजार नहीं करने मेरे खाते में।

व्यक्ति- उस दिन दिनेशजी भीनमाल वालों के सामने भी वहीं बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं वन्नेसिंह के ट्रैक्टर पर चढ़ा और उतर गया। राजू ने आपको दिए या नहीं?