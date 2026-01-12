Pali News: थूं ओ काईं किदौ, म्हानै छोड़नै गियो रे…बेटे के शव को देखकर फूट-फूटकर रोए माता-पिता, गांव में मातम

जैतारण थाने में एक नाबालिग को भगाकर ले जाने व बलात्कार के मामले में जोधपुर जिले के बोरूंदा निवासी राजू उर्फ राजेन्द्र को 26 दिसम्बर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उसे पाली जेल में निरुद्ध किया गया, जहां 9 जनवरी को उसने बाथरूम में नल के पाइप से तौलिए की रस्सी बनाकर फंदा लगा लिया। इसके बाद पुलिस टीम उसके परिजनों को लेने गांव गई। वहां से परिजन 10 जनवरी की दोपहर पाली पहुंचे और उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया।