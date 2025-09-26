Road Accident: राजस्थान के बीकानेर में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी आग, चालक जिंदा जला

Bikaner News: लूणकरनसर. राजस्थान के बीकानेर जिले में भारतमाला सड़क परियोजना के अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे पर दो ट्रकों में हुई जबरदस्त भिड़ंत में आग लग गई। हादसे में एक ट्रक का चालक आग की चपेट में आने से जिंदा जल गया। वहीं, दूसरे ट्रक के चालक भी घायल हो गया। हादसा लूणकरनसर क्षेत्र के सहजरासर गांव के समीप हुआ।
कालू थानाधिकारी धर्मवीर धांगड़ ने बताया कि अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार दोपहर करीब 2.30 बजे बीकानेर की तरफ से हनुमानगढ़ की तरफ टाईल से भरा ट्रक जा रहा था। इस दौरान सहजरासर गांव के पास उसके पीछे से कोयला से भरे ट्रक की भिड़ंत हो गई। इससे पीछे के ट्रक की कैबिन में आग लग गई तथा ट्रक में फंसा चालक लूणकरनसर तहसील के ग्राम खिंयेरां निवासी ओमप्रकाश (23) पुत्र भंवरलाल जाट की जलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
वहीं, दूसरे ट्रक में सवार कोलायत के मण्डाल हाल कोटड़ी निवासी नेमाराम (26) पुत्र नुकताराम के चोट लगने से घायल हो गया। जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वृताधिकारी नरेन्द्र पूनिया व कालू थानाधिकारी धर्मवीर धांगड़ ने ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर टैंकर से पानी डलवाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका।
इसके बाद बीकानेर से आई दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त दोनों ट्रक भारी होने से हटवाए नहीं जा सके तथा दुर्घटना को रोकने के लिए बैरिकेडिंग करवाई गई। पुलिस ने जले चालक के शव को परिजनों के सुपुर्द किया।