Road Accident: राजस्थान के बीकानेर में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी आग, चालक जिंदा जला

कालू थानाधिकारी धर्मवीर धांगड़ ने बताया कि अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार दोपहर करीब 2.30 बजे बीकानेर की तरफ से हनुमानगढ़ की तरफ टाईल से भरा ट्रक जा रहा था। इस दौरान सहजरासर गांव के पास उसके पीछे से कोयला से भरे ट्रक की भिड़ंत हो गई। इससे पीछे के ट्रक की कैबिन में आग लग गई तथा ट्रक में फंसा चालक लूणकरनसर तहसील के ग्राम खिंयेरां निवासी ओमप्रकाश (23) पुत्र भंवरलाल जाट की जलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।