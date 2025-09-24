राजस्थान के अलवर जिले में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत

Alwar Road Accident: अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार चार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें चारों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतक चारों युवक थानागाजी के मैजोड गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिपलाई स्टैंड के पास ग्रामीणों ने पीछा कर डंपर को रोक लिया और टायरों की हवा निकाल दी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया।
घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन हादसे से आक्रोशित लोगों ने स्टेट हाइवे-52 और 77 पर जाम लगा दिया। अलवर-जयपुर तिराहे प्रतापगढ़ में भीड़ ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
मृतकों की पहचान बाबूलाल पुत्र बद्री प्रसाद मीना (45 वर्ष), मोनू पुत्र जगन्नाथ मीना (15 वर्ष), अशोक पुत्र श्रवण मीना (25 वर्ष) और नरसी पुत्र नहनुराम मीना (22 वर्ष) के रूप में हुई है। चारों मृतक थानागाजी के मैजोड गांव निवासी थे।
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हाइवे पर लंबा जाम लग गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।