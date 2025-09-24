Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान के अलवर जिले में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident: अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार चार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें चारों की मौत हो गई।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 24, 2025

हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक और टक्कर मारने वाला डंपर (फोटो - पत्रिका)

Alwar Road Accident: अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार चार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें चारों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतक चारों युवक थानागाजी के मैजोड गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, ठेकेदार सहित 3 की मौत
बीकानेर
Bikaner-road-accident

मौके से भागने की कोशिश

हादसे के बाद डंपर चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिपलाई स्टैंड के पास ग्रामीणों ने पीछा कर डंपर को रोक लिया और टायरों की हवा निकाल दी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया।

स्टेट हाइवे जाम

घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन हादसे से आक्रोशित लोगों ने स्टेट हाइवे-52 और 77 पर जाम लगा दिया। अलवर-जयपुर तिराहे प्रतापगढ़ में भीड़ ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

चारों एक ही गांव के

मृतकों की पहचान बाबूलाल पुत्र बद्री प्रसाद मीना (45 वर्ष), मोनू पुत्र जगन्नाथ मीना (15 वर्ष), अशोक पुत्र श्रवण मीना (25 वर्ष) और नरसी पुत्र नहनुराम मीना (22 वर्ष) के रूप में हुई है। चारों मृतक थानागाजी के मैजोड गांव निवासी थे।


ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हाइवे पर लंबा जाम लग गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: सस्ता जनरेटर खरीदने UP से राजस्थान आए थे, कुएं में मिले दोनों के शव; फैली सनसनी
अलवर
Behror-Crime-News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 12:46 pm

Published on:

24 Sept 2025 11:23 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान के अलवर जिले में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.