Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Crime: सस्ता जनरेटर खरीदने UP से राजस्थान आए थे, कुएं में मिले दोनों के शव; फैली सनसनी

Rajasthan Crime News: उत्तरप्रदेश से जनरेटर खरीदने राजस्थान आए दो लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों को 9 लाख कीमत का जनरेटर साढ़े तीन लाख में देने की कह कर ऑनलाइन ठग गिरोह सदस्यों ने बुलाया था।

अलवर

Anil Prajapat

Sep 24, 2025

Behror-Crime-News
मामले की जांच में जुटी पुलिस। फोटो: पत्रिका

बहरोड़। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के जौनायचा खुर्द सीमा के दो अलग -अलग खंडहर कुओं से यूपी निवासी अशोक पुत्र दशरथ सिंह व विकास पुत्र गोविंदसिंह के शव से बरामद हुए हैं। दोनों मृतक यूपी के बलिया से जयपुर में सस्ता जनरेटर खरीदने के लालच में आए थे।

थानाधिकारी मनोहरलाल ने बताया कि यूपी के बलिया के अधेला निवासी निर्भयनारायण ने बलिया थाने में दोनों की गुमशुदगी रिपोर्ट 19 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अशोक को जयपुर में 9 लाख कीमत का जनरेटर साढ़े तीन लाख में देने की कह कर ऑनलाइन ठग गिरोह सदस्यों ने बुलाया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, ठेकेदार सहित 3 की मौत
बीकानेर
Bikaner-road-accident

आखिरी मोबाइल लोकेशन कोटपूतली के आसपास मिली

अशोक के फोन से उसके परिचित विकास पुत्र गोविंद को रुपए लेकर बुलाने के बाद दोनों लापता हो गए। इस पर 19 सितंबर को दोनों की बलिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आखिरी मोबाइल लोकेशन कोटपूतली के आसपास होना पाया। साइबर एक्सपर्टस की ओर से की गई जांच के बाद उनके शाहजहांपुर के आसपास होने की जानकारी मिली।

क्षत-विक्षत हालत में मिले युवकों के शव

ऑनलाइन जनरेटर खरीद संबंधित सौदे को लेकर बलिया से निकले विकास कुमार पुत्र गोविंदसिंह व ऑनलाइन सौदे के लिए आए यूपी के अंधेला थाना बलिया निवासी अशोक कुमार व विकास के शव मंगलवार शाम को सांसेडी से जौंनायचा खुर्द राजस्व सीमा के बीच स्थित दो अलग-अलग खंडहर कुओं से क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद हुए। कुओं से मिले दो शवों की सूचना पाकर इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव बलिया भेजे

पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करा शव उत्तर प्रदेश के बलिया भेज दिए। अब मामले की जांच बलिया पुलिस करेगी। इसके बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी व घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के अलवर जिले में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत
अलवर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime: सस्ता जनरेटर खरीदने UP से राजस्थान आए थे, कुएं में मिले दोनों के शव; फैली सनसनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.