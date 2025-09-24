Rajasthan Crime: सस्ता जनरेटर खरीदने UP से राजस्थान आए थे, कुएं में मिले दोनों के शव; फैली सनसनी

बहरोड़। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के जौनायचा खुर्द सीमा के दो अलग -अलग खंडहर कुओं से यूपी निवासी अशोक पुत्र दशरथ सिंह व विकास पुत्र गोविंदसिंह के शव से बरामद हुए हैं। दोनों मृतक यूपी के बलिया से जयपुर में सस्ता जनरेटर खरीदने के लालच में आए थे।
थानाधिकारी मनोहरलाल ने बताया कि यूपी के बलिया के अधेला निवासी निर्भयनारायण ने बलिया थाने में दोनों की गुमशुदगी रिपोर्ट 19 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अशोक को जयपुर में 9 लाख कीमत का जनरेटर साढ़े तीन लाख में देने की कह कर ऑनलाइन ठग गिरोह सदस्यों ने बुलाया था।
अशोक के फोन से उसके परिचित विकास पुत्र गोविंद को रुपए लेकर बुलाने के बाद दोनों लापता हो गए। इस पर 19 सितंबर को दोनों की बलिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आखिरी मोबाइल लोकेशन कोटपूतली के आसपास होना पाया। साइबर एक्सपर्टस की ओर से की गई जांच के बाद उनके शाहजहांपुर के आसपास होने की जानकारी मिली।
ऑनलाइन जनरेटर खरीद संबंधित सौदे को लेकर बलिया से निकले विकास कुमार पुत्र गोविंदसिंह व ऑनलाइन सौदे के लिए आए यूपी के अंधेला थाना बलिया निवासी अशोक कुमार व विकास के शव मंगलवार शाम को सांसेडी से जौंनायचा खुर्द राजस्व सीमा के बीच स्थित दो अलग-अलग खंडहर कुओं से क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद हुए। कुओं से मिले दो शवों की सूचना पाकर इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करा शव उत्तर प्रदेश के बलिया भेज दिए। अब मामले की जांच बलिया पुलिस करेगी। इसके बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी व घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा।