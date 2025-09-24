Rajasthan Crime: सस्ता जनरेटर खरीदने UP से राजस्थान आए थे, कुएं में मिले दोनों के शव; फैली सनसनी

ऑनलाइन जनरेटर खरीद संबंधित सौदे को लेकर बलिया से निकले विकास कुमार पुत्र गोविंदसिंह व ऑनलाइन सौदे के लिए आए यूपी के अंधेला थाना बलिया निवासी अशोक कुमार व विकास के शव मंगलवार शाम को सांसेडी से जौंनायचा खुर्द राजस्व सीमा के बीच स्थित दो अलग-अलग खंडहर कुओं से क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद हुए। कुओं से मिले दो शवों की सूचना पाकर इलाके में सनसनी फैल गई।