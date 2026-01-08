शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, विषाक्त पदार्थ पिलाने से मौत; मामला दर्ज 

परिवादी के अनुसार 15 नवंबर 2025 को जब परिवार के सदस्य खेत से घर लौटे, तो युवती घर में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, जिससे किसी जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई गई। परिजनों ने बताया कि इससे पहले आरोपी युवक युवती को एक स्थान पर बुलाकर बाइक से अपने साथ ले गया था। रास्ते में युवती ने उससे शादी की बात की तो आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में विषाक्त पदार्थ मिलाकर जबरन पिला दिया और उसे गांव में छोड़कर फरार हो गया।