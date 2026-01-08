तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश

अलवर जिले के अलावड़ा से मानकी रोड पर स्थित प्राचीन तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जों से जलस्रोत प्रभावित होने के चलते ग्रामीणों को पेयजल संकट और भूजल स्तर में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ता शशिकांत शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रामगढ़ उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा को ज्ञापन सौंपकर तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग की।
ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर पक्के निर्माण कर लिए हैं, जबकि कई लोगों ने तालाब क्षेत्र को खेतों में शामिल कर लिया है। इसके चलते वर्षा का पानी तालाब तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे तालाब वर्षों से पूरी तरह नहीं भर पा रहा है। परिणामस्वरूप अलावड़ा सहित आसपास के जंगल क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और गर्मी के मौसम में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। पशु-पक्षियों को भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।
शशिकांत शर्मा ने कहा कि यह तालाब वर्षों से ग्रामीणों की जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत रहा है, लेकिन अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।
इस पर उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही तालाब की पैमाइश कराई जाएगी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्राथमिकता से शुरू की जाएगी। मौके पर मोतीलाल गुर्जर, हरवंश सिंह, रघुवीर सिंह, दब्बू गुर्जर, रूपी गुर्जर, सोनू सैनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
