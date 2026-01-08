तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर पक्के निर्माण कर लिए हैं, जबकि कई लोगों ने तालाब क्षेत्र को खेतों में शामिल कर लिया है। इसके चलते वर्षा का पानी तालाब तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे तालाब वर्षों से पूरी तरह नहीं भर पा रहा है। परिणामस्वरूप अलावड़ा सहित आसपास के जंगल क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और गर्मी के मौसम में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। पशु-पक्षियों को भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।