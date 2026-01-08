8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान

अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 08, 2026

अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 5:45 बजे अलका लैबोरेट्री नामक केमिकल कंपनी से अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दीं, जिससे आसपास के उद्योगों में अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर धुएं से भर गया।

नाइट शिफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे

घटना के समय फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख कर्मचारियों ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत फैक्ट्री खाली कर दी। सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

दो घंटे में पाया आग पर काबू

दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण फैक्ट्री में रखा केमिकल और अन्य उपकरण जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग को देखते हुए आसपास के औद्योगिक इकाइयों में भी कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा।

पुलिस और फायर विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्रामीणों में आक्रोश

अलवर

Kirodi Lal Meena: ओम बाबा की डूंगरी पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया डांस, मूंगफली बेचने वाले से पूछा- कितना कमा लेते हो

Kirodi Lal Meena
अलवर

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, विषाक्त पदार्थ पिलाने से मौत; मामला दर्ज 

अलवर

Development News: खैरथल के 19 गांवों की बदलेगी सूरत, 161 करोड़ से होंगे कई विकास कार्य, बनेगा नया बाईपास

Development work, development work in Rajasthan, development work in Khairthal, development work worth Rs 161 crore, Khairthal News, Rajasthan News, विकास कार्य, विकास कार्य इन राजस्थान, विकास कार्य इन खैरथल, 161 करोड़ से विकास कार्य, खैरथल न्यूज, राजस्थान न्यूज
अलवर

रणदीप हुड्डा पहुंचे अलवर, बोले- सबने राम राम, हवा में प्रणाम… टाइगर मैराथन में इंटरनेशनल एथलीट भी होंगे शामिल

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.