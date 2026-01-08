भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान

अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 5:45 बजे अलका लैबोरेट्री नामक केमिकल कंपनी से अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दीं, जिससे आसपास के उद्योगों में अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर धुएं से भर गया।
घटना के समय फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख कर्मचारियों ने सतर्कता बरतते हुए तुरंत फैक्ट्री खाली कर दी। सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण फैक्ट्री में रखा केमिकल और अन्य उपकरण जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग को देखते हुए आसपास के औद्योगिक इकाइयों में भी कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा।
पुलिस और फायर विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।
