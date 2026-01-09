Rajasthan Rain: सुबह-सुबह अलवर में हुई मावठ, 19 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, जानें कहां बढ़ाई स्कूलों में छुट्टियां

इस बीच, मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और शीतदिन की स्थिति बनी रहने की संभावना है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, कोटा, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अन्य शहर शामिल हैं।