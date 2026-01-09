9 जनवरी 2026,

अलवर

Rajasthan Rain: सुबह-सुबह अलवर में हुई मावठ, 19 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, जानें कहां बढ़ाई स्कूलों में छुट्टियां

IMD Yellow Alert: अलवर में सुबह हल्की बारिश हुई, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

अलवर

image

Akshita Deora

Jan 09, 2026

rain in alwar

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Today Weather 9th January: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। अलवर में शुक्रवार सुबह मावठ (हल्की बारिश) हुई, जिससे सर्दी और बढ़ गई।

इस बीच, मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और शीतदिन की स्थिति बनी रहने की संभावना है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, कोटा, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अन्य शहर शामिल हैं।

25 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां

राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है। मौसम में आई इस अचानक गिरावट को देखते हुए प्रदेश के 25 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं।

साथ ही कोटा जिले में शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश बढ़ा दिया गया है। कोटा में स्कूलों में छुट्टियों की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

जिला कलक्टर के आदेश के मुताबिक, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए छुट्टियां 9 और 10 जनवरी तक रहेंगी, जबकि शेष कक्षाएं सामान्य समय से चलेंगी।

रात के तापमान में आई गिरावट

राजस्थान में शीतलहर का असर रात के तापमान पर भी दिखने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। सीकर में तो रात का तापमान 2.5 डिग्री तक पहुंच गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी दिनों में शीतलहर और शीतदिन की स्थिति बनी रह सकती है। 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है और उत्तरी क्षेत्रों में शीतलहर का असर बढ़ सकता है।

8 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम

वनस्थली : 4.6
अलवर : 4
जयपुर : 4.4
पिलानी : 2.5
जैसलमेर : 3.3
माउंट आबू : 4.6
सिरोही : 4.9
झुंझुनूं :4.7

Weather Alert: राजस्थान में सर्दी के ट्रिपल अटैक के लिए रहें तैयार, IMD की चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी घोषित
जयपुर
