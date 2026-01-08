Weather Alert: राजस्थान में सर्दी के ट्रिपल अटैक के लिए रहें तैयार, IMD की चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी घोषित

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में घने कोहरे के साथ शीतदिन और शीतलहर का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अगले 2-3 दिनों में कई इलाकों में सुबह के समय घना तथा अतिघना कोहरा और शीतदिन दर्ज हो सकते हैं।
पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों में कहीं-कहीं अतिशीतदिन की स्थिति बनने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में घने से अतिघने कोहरे की स्थिति रह सकती है। गुरुवार को प्रदेश के आठ शहरों में रात का तापमान पांच डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब चार डिग्री कम था।
कोटा सहित हाड़ौती अंचल में तेज सर्दी का दौर जारी है। गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। जैसे ही शाम हुई सर्दी ने फिर प्रभाव दिखाया। पिछले लगभग एक सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं और रात को अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग सर्दी से बचने के लिए जल्दी ही घरों में दुबक रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार कोटा में गुरुवार सुबह स्टेशन क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी सुबह कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप निकली। बूंदी में अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम 9 डिग्री, झालावाड़ में अधिकतम 23 व न्यूनतम 9 डिग्री तथा बारां में अधिकतम 18 व न्यूनतम 6 डिग्री दर्ज किया गया।
भीलवाड़ा जिले में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को बड़ी राहत दी है। कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 9 और 10 जनवरी (शुक्रवार व शनिवार) का अवकाश घोषित कर दिया है।
बाड़मेर में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी दो दिन 9 एवं 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया। वहीं टोंक में शीतलहर को देखते हुए जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल ने कक्षा 5वीं तक की स्कूलों में दो दिन का और अवकाश बढ़ाया है। पहले यह अवकाश 8 जनवरी यानी गुरुवार तक था, जिसे अब बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया है।
