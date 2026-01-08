8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Weather Alert: राजस्थान में सर्दी के ट्रिपल अटैक के लिए रहें तैयार, IMD की चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी घोषित

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 08, 2026

Winter Alert, Fog Alert, Extreme Fog Alert, Cold Day Alert, Fog Alert in Jaipur, Fog Alert in Kota, Fog Alert in Bharatpur, Fog Alert in Bikaner, Fog Alert in Ajmer, Fog Alert in Udaipur, Extreme Fog Alert in Jaipur, Extreme Fog Alert in Kota, Extreme Fog Alert in Bharatpur, Extreme Fog Alert in Bikaner, Extreme Fog Alert in Ajmer, Extreme Fog Alert in Udaipur, Cold Day Alert in Jaipur, Cold Day Alert in Kota, Cold Day Alert in Bharatpur, Cold Day Alert in Bikaner, Cold Day Alert in Ajmer, Cold Day Alert in Udaipur, सर्दी अलर्ट, कोहरा अलर्ट, अति कोहरा अलर्ट, शीतदिन अलर्ट, कोहरा अलर्ट इन जयपुर, कोहरा अलर्ट इन कोटा, कोहरा अलर्ट इन भरतपुर, कोहरा अलर्ट इन बीकानेर, कोहरा अलर्ट इन अजमेर, कोहरा अलर्ट इन उदयपुर, अति कोहरा अलर्ट इन जयपुर, अति कोहरा अलर्ट इन कोटा, अति कोहरा अलर्ट इन भरतपुर, अति कोहरा अलर्ट इन बीकानेर, अति कोहरा अलर्ट इन अजमेर, अति कोहरा अलर्ट इन उदयपुर, शीतदिन अलर्ट इन जयपुर, शीतदिन अलर्ट इन कोटा, शीतदिन अलर्ट इन भरतपुर, शीतदिन अलर्ट इन बीकानेर, शीतदिन अलर्ट इन अजमेर, शीतदिन अलर्ट इन उदयपुर
Play video

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में घने कोहरे के साथ शीतदिन और शीतलहर का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अगले 2-3 दिनों में कई इलाकों में सुबह के समय घना तथा अतिघना कोहरा और शीतदिन दर्ज हो सकते हैं।

पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों में कहीं-कहीं अतिशीतदिन की स्थिति बनने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में घने से अतिघने कोहरे की स्थिति रह सकती है। गुरुवार को प्रदेश के आठ शहरों में रात का तापमान पांच डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब चार डिग्री कम था।

सर्दी का सितम जारी, दिन में धूप ने दी राहत

कोटा सहित हाड़ौती अंचल में तेज सर्दी का दौर जारी है। गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। जैसे ही शाम हुई सर्दी ने फिर प्रभाव दिखाया। पिछले लगभग एक सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं और रात को अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग सर्दी से बचने के लिए जल्दी ही घरों में दुबक रहे हैं।

यह वीडियो भी देखें

स्टेशन पर पारा लुढ़ककर 4.5 डिग्री पहुंचा

मौसम विभाग के अनुसार कोटा में गुरुवार सुबह स्टेशन क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी सुबह कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप निकली। बूंदी में अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम 9 डिग्री, झालावाड़ में अधिकतम 23 व न्यूनतम 9 डिग्री तथा बारां में अधिकतम 18 व न्यूनतम 6 डिग्री दर्ज किया गया।

स्कूलों में छुट्टी घोषित

भीलवाड़ा जिले में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को बड़ी राहत दी है। कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 9 और 10 जनवरी (शुक्रवार व शनिवार) का अवकाश घोषित कर दिया है।

बाड़मेर में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी दो दिन 9 एवं 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया। वहीं टोंक में शीतलहर को देखते हुए जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल ने कक्षा 5वीं तक की स्कूलों में दो दिन का और अवकाश बढ़ाया है। पहले यह अवकाश 8 जनवरी यानी गुरुवार तक था, जिसे अब बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया है।

ये भी पढ़ें

डीग में पनीर के पैसे पर हुआ बवाल, खरीददारों ने व्यापारी सहित तीन को लाठियों से पीटा, VIDEO हुआ वायरल
भरतपुर
Lathi fight in Deeg, fight in Deeg, fight video in Deeg, fight video goes viral in Deeg, Deeg news, Rajasthan news, Bharatpur news, डीग में लाठी जंग, डीग में मारपीट, डीग में मारपीट वीडियो, डीग में मारपीट वीडियो वायरल, डीग न्यूज, राजस्थान न्यूज, भरतपुर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: राजस्थान में सर्दी के ट्रिपल अटैक के लिए रहें तैयार, IMD की चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी घोषित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Army: जयपुर में दिखी भारतीय सेना की ताकत, आधुनिक हथियारों के साथ प्रदर्शित दुश्मन का तबाह ड्रोन

जयपुर

Digital Health: एआई से बदलेगी इलाज की तस्वीर, राजस्थान में डिजिटल हेल्थ और एआई पर बड़ा मंथन

जयपुर

Cold Wave Alert: राजस्थान में भी जेट स्ट्रीम का प्रभाव, अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर, 12 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश

जयपुर

पूर्ववर्ती सरकार में गठित ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के क्रियान्वयन की उठाई मांग

खास खबर

जयपुर में अतिक्रमण पर निगम का बड़ा एक्शन: बाजारों से रेलवे स्टेशन तक चला बुलडोजर

jaipur-nagar-nigam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.