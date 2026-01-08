Weather Alert: राजस्थान में सर्दी के ट्रिपल अटैक के लिए रहें तैयार, IMD की चेतावनी, स्कूलों में छुट्टी घोषित

कोटा सहित हाड़ौती अंचल में तेज सर्दी का दौर जारी है। गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। जैसे ही शाम हुई सर्दी ने फिर प्रभाव दिखाया। पिछले लगभग एक सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं और रात को अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग सर्दी से बचने के लिए जल्दी ही घरों में दुबक रहे हैं।