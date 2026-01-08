Success Story: अलवर की बेटी ने किया कमाल, संघर्षों से नहीं मानी हार, अब कर रही लाखों में कमाई

वे प्रतिवर्ष औसतन 125 क्विंटल परिरक्षित उत्पाद तैयार कर विक्रय कर रही हैं, जिससे उन्हें लगभग 18.75 लाख रुपए की वार्षिक सकल आय हो रही है। वे न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं और युवाओं को भी इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तहसील और जिला स्तर की प्रदर्शनियों व मेलों में उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर वे महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं।