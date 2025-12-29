बीकानेर: कमरे में मृत मिले युवक-युवती, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों

प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo- Patrika
बीकानेर। बज्जू कस्बे के तेजपुरा गांव में एक कमरे में युवक और युवती के शव फंदे पर लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान करिश्मा और प्रकाश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने शनिवार रात को आत्महत्या की।
पुलिस के अनुसार, शनिवार रात कमरे से मोबाइल पर गाने बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रकाश के माता-पिता घर के दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि दोनों युवक-युवती आपस में गाने सुन रहे हैं, इसलिए किसी तरह का संदेह नहीं हुआ।देर रात जब काफी समय तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। रविवार सुबह दोनों मृत मिले।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही परिजनों ने दोनों को फंदे से उतार लिया था। करिश्मा और प्रकाश करीब 7-8 महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
