29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर: कमरे में मृत मिले युवक-युवती, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों

बज्जू कस्बे के तेजपुरा गांव में एक कमरे में युवक और युवती के शव फंदे पर लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान करिश्मा और प्रकाश के रूप में हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

kamlesh sharma

Dec 29, 2025

police-jeep

प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo- Patrika

बीकानेर। बज्जू कस्बे के तेजपुरा गांव में एक कमरे में युवक और युवती के शव फंदे पर लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान करिश्मा और प्रकाश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने शनिवार रात को आत्महत्या की।

पुलिस के अनुसार, शनिवार रात कमरे से मोबाइल पर गाने बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रकाश के माता-पिता घर के दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि दोनों युवक-युवती आपस में गाने सुन रहे हैं, इसलिए किसी तरह का संदेह नहीं हुआ।देर रात जब काफी समय तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। रविवार सुबह दोनों मृत मिले।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही परिजनों ने दोनों को फंदे से उतार लिया था। करिश्मा और प्रकाश करीब 7-8 महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 03:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर: कमरे में मृत मिले युवक-युवती, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

साढ़े बारह हजार अंकों की परीक्षा, सिटीजन फीडबैक असली कसौटी

बीकानेर

हिसार से पकड़ा गया फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी, पुलिस-डीएसटी और आरएसटी की संयुक्त टीमों को करनी पड़ी मशक्कत

बीकानेर

Bikaner Crime : भूमि विवाद में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने ससुर, देवर और अन्य पर लगाया आरोप

Bikaner Crime married woman gang-raped in a land dispute
बीकानेर

Bikaner News : बीकानेर को मिले तोहफे ही तोहफे, म्यूजियम सर्किल पर 125 करोड़ का बनेगा आरओबी

Bikaner receives so many gifts just before new year 2026 Rs 125 crore railway Over Bridge will be constructed at Museum Circle
बीकानेर

Rajasthan: नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले बड़ा फैसला, राजस्थान के 97 सरकारी स्कूल नजदीकी विद्यालयों में मर्ज

Madan Dilawar
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.