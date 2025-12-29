बीकानेर: कमरे में मृत मिले युवक-युवती, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों

पुलिस के अनुसार, शनिवार रात कमरे से मोबाइल पर गाने बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रकाश के माता-पिता घर के दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि दोनों युवक-युवती आपस में गाने सुन रहे हैं, इसलिए किसी तरह का संदेह नहीं हुआ।देर रात जब काफी समय तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। रविवार सुबह दोनों मृत मिले।