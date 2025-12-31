बीकानेर में लालगढ़-कोटगेट व सांखला रेलवे क्रॉसिंग के लिए अतिरिक्त राशि होगी स्वीकृत : सुमित गोदारा

गोदारा ने बताया कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में शहर के स्टॉर्म/ड्रेन जल संग्रहण बिंदुओं के स्थाई समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की थी। वर्तमान में नगर निगम ने शहर के समग्र डीपीआर कम ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया है। इसकी कुल अनुमानित लागत 222.38 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रथम चरण में मार्च 2025 में 59 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इस वित्तीय स्वीकृति के तहत 67.67 करोड़ रुपए की निविदा आमंत्रित की गई। वर्तमान में कार्यादेश जारी करने से पूर्व वित्तीय स्त्रोतों के निर्धारण के लिए पत्रावली वित्त विभाग के पास है। मुख्यमंत्री से संबंधित स्वीकृति प्राथमिकता से दिलवाने का आग्रह किया।