श्री गंगानगर-सूरतगढ़ फोरलेन हाईवे परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, सर्वे का काम हुआ शुरू… किसानों की 800 बीघा भूमि का होगा अधिग्रहण

श्री गंगानगर-हनुमानगढ़ मार्ग पर श्री गंगानगर से लालगढ़ जाटान तक भी डिवाइडर युक्त सड़क बनाने की कार्यवाही चल रही है। प्रशासन इसके लिए प्रस्ताव तैयार करवा रहा है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में दो सड़कों को चौड़ा करने की योजना बनाई है। श्री गंगानगर-सूरतगढ़ मार्ग को फोरलेन बनाने की मंजूरी मिलने के बाद प्रशासन ने श्री गंगानगर से लालगढ़ जाटान तक यातायात का दबाव देखते हुए इसे चौड़ा कर डिवाइडर युक्त बनाने का निर्णय किया है। प्रस्ताव तैयार होते ही राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा।