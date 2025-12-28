हिसार से पकड़ा गया फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी, पुलिस-डीएसटी और आरएसटी की संयुक्त टीमों को करनी पड़ी मशक्कत

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राठौड़ ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपी के दो साथी रमनदीप और शिवसिंह भलूरी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी विक्की को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गौरतलब है कि फायरिंग की घटना के बाद 10 दिसंबर को हार्डकोर अपराधी हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर व्यापारी सुखदेव चायल को धमकी दी थी। पोस्ट में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया था कि फोन पर बात नहीं सुनने के कारण फायरिंग की गई और आगे और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।