बीकानेर

हिसार से पकड़ा गया फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी, पुलिस-डीएसटी और आरएसटी की संयुक्त टीमों को करनी पड़ी मशक्कत

गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्की (21) पुत्र राजेन्द्र कुमार धानका निवासी साहूवाला प्रथम, जिला हिसार (हरियाणा) के रूप में हुई है। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था और हिसार में छिपकर रह रहा था।

बीकानेर

Brijesh Singh

brijesh singh

Dec 28, 2025

सदर थाना क्षेत्र की सार्दुलगंज कॉलोनी में व्यापारी के मकान पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात में जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस थाना सदर, जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) और रेंज स्पेशल टीम (आरएसटी) की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले के मुख्य आरोपी को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को बीकानेर लाकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान विक्की (21) पुत्र राजेन्द्र कुमार धानका निवासी साहूवाला प्रथम, जिला हिसार (हरियाणा) के रूप में हुई है। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था और हिसार में छिपकर रह रहा था।

यह है पूरा मामला

10 सितंबर 2025 को सार्दुलगंज कॉलोनी में व्यापारी सुखदेव चायल के मकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी। गंभीर प्रकृति के इस मामले को लेकर महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज हेमंत शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

यूं आया आरोपी पुलिस के शिकंजे में

सदर सीओ अनुष्ठा कालिया के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी सदर सुरेन्द्र पचार एवं जिला स्पेशल टीम ने लगातार सूचना संकलन और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया। साइबर सेल के एएसआई दीपक यादव और पुलिस निरीक्षक संदीप पूनिया के विशेष सहयोग से आरोपी के हिसार में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस निरीक्षक विश्वजीत सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने हरियाणा के हिसार में दबिश देकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दो आरोपी पहले ही हो चुके गिरफ्तार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राठौड़ ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपी के दो साथी रमनदीप और शिवसिंह भलूरी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी विक्की को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। गौरतलब है कि फायरिंग की घटना के बाद 10 दिसंबर को हार्डकोर अपराधी हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर व्यापारी सुखदेव चायल को धमकी दी थी। पोस्ट में चेतावनी भरे लहजे में कहा गया था कि फोन पर बात नहीं सुनने के कारण फायरिंग की गई और आगे और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।

