Greenfield Expressway: राजस्थान के 5 जिलों को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, खर्च होंगे 11,492 करोड़ रुपए

यह एक्सप्रेस-वे जयपुर से शुरू होकर किशनगढ़, अजमेर, पाली और जोधपुर होते हुए पचपदरा तक जाएगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग 11,492 करोड़ रुपए है। परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और डीपीआर तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि यह मार्ग जोधपुर-पाली के बीच से निकलेगा, जिससे रोहट में प्रस्तावित डीएमआइसी के पश्चिमी राजस्थान हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।