12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Greenfield Expressway: राजस्थान के 5 जिलों को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, खर्च होंगे 11,492 करोड़ रुपए

Greenfield Expressway in Rajasthan: जयपुर से पचपदरा तक बनने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी और उद्योगों के विकास में बड़ा बदलाव लाने वाला है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 12, 2026

Greenfield Expressway, Greenfield Expressway in Rajasthan, Greenfield Expressway in Jaipur, Greenfield Expressway in Kishangarh, Greenfield Expressway in Ajmer, Greenfield Expressway in Jodhpur, Greenfield Expressway in Pali, Greenfield Expressway in Pachpadra, Greenfield Expressway in Balotra, Refinery, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन राजस्थान, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन जयपुर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन किशनगढ़, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन अजमेर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन जोधपुर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन पाली, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन पचपदरा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे इन बालोतरा, रिफाइनरी

एआई तस्वीर

जोधपुर। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ा बदलाव जयपुर से पचपदरा तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से होने जा रहा है। लगभग 350 से 400 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में यात्रा सुगम होगी और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत आधार मिलेगा। यह पचपदरा रिफाइनरी के लिए लाभदायक होने के साथ-साथ जोधपुर-पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी गेमचेंजर साबित होगा।

यह एक्सप्रेस-वे जयपुर से शुरू होकर किशनगढ़, अजमेर, पाली और जोधपुर होते हुए पचपदरा तक जाएगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग 11,492 करोड़ रुपए है। परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और डीपीआर तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि यह मार्ग जोधपुर-पाली के बीच से निकलेगा, जिससे रोहट में प्रस्तावित डीएमआइसी के पश्चिमी राजस्थान हिस्से को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

पेट्रोकेमिकल हब सीधा जुड़ेगा

इस एक्सप्रेस-वे का सबसे बड़ा लाभ पचपदरा रिफाइनरी और प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल हब को मिलेगा। रिफाइनरी को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए सीधा व तेज कॉरिडोर मिलेगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी। एक्सप्रेस-वे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे से भी जुड़ेगा, जिससे राजस्थाकी औद्योगिक कनेक्टिविटी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।

एक्सपोर्ट की राह होगी आसान

इस मार्ग से जोधपुर-जयपुर की दूरी करीब दो घंटे कम होने की संभावना है, लेकिन बड़ा लाभ निर्यात क्षेत्र को होगा। इस एक्सप्रेस-वे को जामनगर-अमृतसर भारतमाला से जोड़ा जाएगा। इसके बाद कंटेनर रेल मार्ग के साथ सड़क मार्ग से भी तेज और आसान तरीके से कांडला पोर्ट तक पहुंच सकेंगे। डीएमआइसी जोधपुर-पाली नोड से जुड़ने की वजह से आगामी औद्योगिक विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

नई रिंग रोड के बाद फायदा

जोधपुर में मौजूदा रिंग रोड के 10-15 किलोमीटर परिधि में नई रिंग रोड प्रस्तावित है। इस नई रिंग रोड के समीप से ही एक्सप्रेस-वे निकलेगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन सुगम होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

फैक्ट फाइल

कुल लंबाई: लगभग 350-400 किलोमीटर
अनुमानित लागत: लगभग 11 हजार करोड़ रुपए
5 जिले जुड़ेंगे: जयपुर, किशनगढ़ (अजमेर), जोधपुर, पाली व पचपदरा (बालोतरा)

पांच बिंदुओं में सीधा फायदा

  • जयपुर–जोधपुर यात्रा समय दो से तीन घंटे घटेगा।
  • पचपदरा रिफाइनरी को तेज और सस्ता लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा।
  • डीएमआइसी आगामी औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
  • अमृतसर–जामनगर कॉरिडोर से सीधा कनेक्शन, एक्सपोर्ट को राहत।
  • निर्माण, लॉजिस्टिक्स और उद्योगों से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा।

बेहतर लॉजिस्टिक मॉडल

हमारे एक्सपोर्ट योग्य उत्पादों की ट्रांसपोर्टेशन काफी सुगम होगी। जामनगर भारतमाला से जुड़ने के बाद गुजरात तक की रफ्तार भी बढ़ेगी। जोधपुर की दूसरी रिंग रोड बनने के बाद यह सुविधा और बढ़ेगी।

  • नरेश सुराणा, इंफ्रा विशेषज्ञ

कनेक्टिविटी बढ़ेगी

नए औद्योगिक क्षेत्र और नई रिंग रोड के साथ एक्सप्रेस-वे रोजगार के नए द्वार खोलेगा। राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पर उतरेंगे तो इसकी उपयोगिता और बढ़ेगी।

  • निरंजन सिंह राठौड़, युवा उद्यमी

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, राजस्थान में एक साथ 38 कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज
जालोर
Constable Recruitment Exam, Constable Recruitment Exam in Rajasthan, FIR against Constable, FIR against Constable in Jalore, FIR against Constable in Rajasthan, Constable Recruitment Exam Scam, Fraud in Constable Recruitment Exam, Dummy Candidate in Constable Recruitment Exam, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इन राजस्थान, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर इन जालोर, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर इन राजस्थान, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाला, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फ्रॉड, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैडिंडेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Greenfield Expressway: राजस्थान के 5 जिलों को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, खर्च होंगे 11,492 करोड़ रुपए

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ashok Chandna: पोलो मैच के दौरान घोड़े से गिरे पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना, अफरा-तफरी मची, हाथ में फ्रैक्चर

Former Sports Minister Ashok Chandna, Ashok Chandna hand fractured, Pola match, Polo match in Jodhpur, Ashok Chandna Polo match, Jodhpur News, Rajasthan News, पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना, अशोक चांदना के हाथ में फ्रैक्चर, पोला मैच, जोधपुर में पोलो मैच, अशोक चांदना पोलो मैच, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Right To Education: राजस्थान में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया ऐलान

Right to Education, Right to Education Act, Right to Education in Rajasthan, Right to Education Act in Rajasthan, Madan Dilawar, Education Minister Madan Dilawar, Jodhpur News, Rajasthan News, RTE, RTE Update News, RTE Latest News, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, आरटीई, आरटीई अपडेट न्यूज, आरटीई लेटेस्ट न्यूज
जोधपुर

माहेश्वरी महाकुंभ में बोले राज्यपाल- परंपराओं को स्मरण रखते हुए भविष्य के प्रति सजग समाज ही बढ़ता है आगे

Maheshwari Mahakumbh, Maheshwari Mahakumbh in Jodhpur, Governor Haribhau Kisanrao Bagde, Haribhau Kisanrao Bagde, Haribhau Kisanrao Bagde in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, माहेश्वरी महाकुंभ, माहेश्वरी महाकुंभ इन जोधपुर, राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, हरिभाऊ किसनराव बागडे, हरिभाऊ किसनराव बागडे इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Madan Dilawar: जोधपुर में मदन दिलावर का अनोखा अंदाज, कार्यकर्ता के सामने कान पकड़ने का वीडियो हुआ वायरल

Madan Dilawar, Education Minister Madan Dilawar, Education Minister Madan Dilawar Latest News, Education Minister Madan Dilawar Update News, Education Minister Madan Dilawar Viral Video, Jodhpur News, Transfer of Teachers, Transfer of Third Grade Teachers, Jodhpur News, Rajasthan News, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लेटेस्ट न्यूज, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपडेट न्यूज, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वायरल वीडियो, जोधपुर न्यूज, शिक्षकों के तबादले, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर में माहेश्वरी महाकुंभ : सात समंदर पार, फिर भी मातृभूमि से अटूट नाता, जहां बसे, वहीं चमके

Maheshwari Mahakumbh, Maheshwari Mahakumbh in Jodhpur, Maheshwari Mahakumbh in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News, माहेश्वरी महाकुंभ, माहेश्वरी महाकुंभ इन जोधपुर, माहेश्वरी महाकुंभ इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.