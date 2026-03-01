दुबई में ईरान का हमला : आसमान में मिसाइलें, लगातार धमाके, होटल में फंसे राजस्थानियों ने बनाए खौफनाक वीडियो

जोधपुर से एक दल सत्संग प्रवास के लिए दुबई पहुंचा हुआ था। दल के एक सदस्य ने बताया कि उनकी टीम को अगले दिन भारत लौटना था, लेकिन दुबई पर हुए हमले के बाद सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। एयरपोर्ट पर अलर्ट घोषित है और उड़ान संचालन ठप पड़ा है। दल के सदस्यों ने बताया कि दुबई में मौजूद माहेश्वरी समाजबंधुओं ने उनके रहने और भोजन की व्यवस्था कर दी है। इसके बावजूद सभी लोग भयभीत हैं और जल्द से जल्द स्वदेश लौटना चाहते हैं।