Jodhpur News: जोधपुर में भरे बाजार साड़ी पहनकर इठलाई गोरी मेम, फिर कहा – आई एम इंडियन प्रिंसेज, वीडियो वायरल

साड़ी पहनकर मुस्कुराती महिला। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। ऐतिहासिक धरोहरों, नीले शहर की गलियों और होली की उमंग के बीच इन दिनों विदेशी पर्यटकों की खास रौनक देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया से आया पर्यटकों का एक समूह जब शहर के प्रसिद्ध घंटाघर क्षेत्र में पहुंचा तो वहां सजी रंगबिरंगी साड़ियों की दुकानों ने उनका मन मोह लिया। पारंपरिक परिधानों की विविधता और चमकदार रंगों को देखकर वे खुद को खरीदारी से रोक नहीं सके।
समूह की एक महिला ने जैसे ही साड़ी पहनी, खुशी से झूम उठी और मुस्कुराते हुए बोली, आई एम इंडियन प्रिंसेज। उसके इस अंदाज पर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। स्थानीय व्यापारियों ने उन्हें साड़ी पहनने का तरीका बताया और कई पर्यटकों ने पारंपरिक अंदाज में फोटो भी खिंचवाई।
विदेशी मेहमानों ने शहर की संस्कृति, मेहमाननवाजी और होली के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि जोधपुर की ऐतिहासिक विरासत और यहां का जीवंत बाजार अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। रंगों के इस त्योहार के बीच परंपरा और पर्यटन का यह संगम शहर की खास पहचान बनकर सामने आया।
