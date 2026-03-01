Jodhpur News: जोधपुर में भरे बाजार साड़ी पहनकर इठलाई गोरी मेम, फिर कहा – आई एम इंडियन प्रिंसेज, वीडियो वायरल

जोधपुर। ऐतिहासिक धरोहरों, नीले शहर की गलियों और होली की उमंग के बीच इन दिनों विदेशी पर्यटकों की खास रौनक देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया से आया पर्यटकों का एक समूह जब शहर के प्रसिद्ध घंटाघर क्षेत्र में पहुंचा तो वहां सजी रंगबिरंगी साड़ियों की दुकानों ने उनका मन मोह लिया। पारंपरिक परिधानों की विविधता और चमकदार रंगों को देखकर वे खुद को खरीदारी से रोक नहीं सके।