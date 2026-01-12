12 जनवरी 2026,

सोमवार

जोधपुर

जोधपुर: कारीगर की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने रची थी साजिश, पार्टी कर दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

बिलाड़ा थाना पुलिस की डीएसटी टीम ने कस्बे के उचियाड़ा में चांदी के कारीगर की हत्या व लाखों रुपए की चांदी लूटने के मामले का खुलासा कर दो दोस्तों को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Jan 12, 2026

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी: फोटो पत्रिका

जोधपुर। जिले की बिलाड़ा थाना पुलिस की डीएसटी टीम ने कस्बे के उचियाड़ा में चांदी के कारीगर की हत्या व लाखों रुपए की चांदी लूटने के मामले का खुलासा कर दो दोस्तों को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने एक अन्य युवक के साथ मिलकर तीन दिन पहले हत्या व लूट की साजिश रची थी। तीसरा आरोपी पुणे भागने से पकड़ा नहीं जा सका।

उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस ने बताया कि 9 जनवरी की देर शाम में उचियाड़ा में आगलेचो का गौरवा में किराए के कमरे में रहने वाले कैलाश पुत्र जीवनराम सोलंकी का खून से सना शव मिला था। अज्ञात हत्यारों ने हाथ काटने के बाद सिर पर हथियार से वारकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपियों ने लाखों की चांदी, रुपए व मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) भोपालसिंह लखावत, वृत्ताधिकारी (बिलाड़ा) अन्नराजसिंह व थानाधिकारी सवाईसिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की। डीएसटी टीम की मदद से तलाश के बाद उचियाड़ा में राठौड़ा का बेरा निवासी भींयाराम पुत्र बालूराम सीरवी और बर्फों का खारचिया बेरा निवासी मनोहर पुत्र मंगलाराम सीरवी को गिरफ्तार किया गया।

एक अन्य आरोपी बाला निवासी गोपाल सीरवी भी था, लेकिन वो पुणे फरार हो गया। जिसकी तलाश में पुलिस टीम को भेजा गया है। कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी एएसआइ, वीरेन्द्र चौधरी, मदन मीणा, झूमरराम, हरेन्द्र लोहार (मुख्य भुमिका), कंमाडो सोहनराम, चतुरारम आदि शामिल थे।

पहले पार्टी की, फिर हत्या कर चांदी लूटी थी

आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तीनों आरोपी और चांदी कारीगर कैलाश दोस्त थे। वारदात से तीन दिन पूर्व भींयाराम, मनोहर व गोपाल ने कैलाश से लूट की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने सात जनवरी की रात तीनों कैलाश के कमरे गए थे, जहां चारों ने पार्टी की थी। फिर तीनों आरोपियों ने कैलाश की हत्या कर दी थी। साथ ही चांदी लूट ली थी।

Updated on:

12 Jan 2026 05:07 pm

Published on:

12 Jan 2026 05:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर: कारीगर की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने रची थी साजिश, पार्टी कर दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

