जोधपुर: कारीगर की हत्या का खुलासा, तीन दोस्तों ने रची थी साजिश, पार्टी कर दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

उप महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस ने बताया कि 9 जनवरी की देर शाम में उचियाड़ा में आगलेचो का गौरवा में किराए के कमरे में रहने वाले कैलाश पुत्र जीवनराम सोलंकी का खून से सना शव मिला था। अज्ञात हत्यारों ने हाथ काटने के बाद सिर पर हथियार से वारकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपियों ने लाखों की चांदी, रुपए व मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे।