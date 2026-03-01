राजस्थान की इन महिलाओं की कहानी आपको करेगी इंस्पायर, एक तो पाकिस्तान से यहां आई

जोधपुर। कभी विपरीत परिस्थितियों से जूझती इन महिलाओं ने आज अपने हुनर और मेहनत के दम पर सफलता की नई इबारत लिख दी है। जहां उद्योग और निर्यात को पुरुष व्यापार के तौर पर समझा जाता था, उस एकाधिकार को इन महिलाओं व उनकी टीम ने तोड़ा है। बहुत सामान्य परिवार से बड़ा आर्ट साम्राज्य खड़ा किया है। अभी इनके हुनर को अरबन हाट में देखा जा सकता है। इन महिलाओं की खास बात यह है कि इन्होंने पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़कर अपनी अलग पहचान बनाई है।