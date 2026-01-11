Right To Education: राजस्थान में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया ऐलान

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को जोधपुर में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब आरटीई में प्रवेश के लिए वार्ड को इकाई नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरा जिला इकाई होगा। यानी संपूर्ण जिले में किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस जिले का निवासी आवेदन कर सकेगा।
गौरतलब है कि अभी तक आरटीई में प्रवेश के लिए केवल उस स्कूल से संबंधित वार्ड के लोग ही आवेदन कर सकते थे। वार्ड के बाहर स्थित स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावकों को वरीयता नहीं मिलती थी, जिसके चलते कई बार बच्चे अच्छे स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते थे। शिक्षा मंत्री की ओर से अब पूरे जिले को इकाई मानकर प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू करने से जिले के सभी इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावक अपनी पसंद के अनुसार पूरे जिले के किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।
दिलावर रविवार को जोधपुर में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान एक निजी होटल में आयोजित स्कूल शिक्षा परिवार के नव वर्ष मिलन समारोह में निजी स्कूल संचालकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है।
तबादलों को लेकर मंत्री ने कहा कि हमने अभी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के लगभग 13-14 हजार तबादले किए हैं, लेकिन कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार कांग्रेस शासन में तबादलों में भ्रष्टाचार और पैसों के लेनदेन की शिकायतें शिक्षक खुलेआम करते थे, वैसी कोई शिकायत भाजपा शासन में कहीं से भी नहीं आई है।
