Right To Education: राजस्थान में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया ऐलान

गौरतलब है कि अभी तक आरटीई में प्रवेश के लिए केवल उस स्कूल से संबंधित वार्ड के लोग ही आवेदन कर सकते थे। वार्ड के बाहर स्थित स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावकों को वरीयता नहीं मिलती थी, जिसके चलते कई बार बच्चे अच्छे स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते थे। शिक्षा मंत्री की ओर से अब पूरे जिले को इकाई मानकर प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू करने से जिले के सभी इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावक अपनी पसंद के अनुसार पूरे जिले के किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।