11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Right To Education: राजस्थान में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया ऐलान

जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए वार्ड की जगह अब पूरे जिले को इकाई घोषित किया। इससे विद्यार्थी पूरे जिले में किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 11, 2026

Right to Education, Right to Education Act, Right to Education in Rajasthan, Right to Education Act in Rajasthan, Madan Dilawar, Education Minister Madan Dilawar, Jodhpur News, Rajasthan News, RTE, RTE Update News, RTE Latest News, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, आरटीई, आरटीई अपडेट न्यूज, आरटीई लेटेस्ट न्यूज

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को जोधपुर में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब आरटीई में प्रवेश के लिए वार्ड को इकाई नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरा जिला इकाई होगा। यानी संपूर्ण जिले में किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस जिले का निवासी आवेदन कर सकेगा।

अब पूरे जिले को इकाई माना

गौरतलब है कि अभी तक आरटीई में प्रवेश के लिए केवल उस स्कूल से संबंधित वार्ड के लोग ही आवेदन कर सकते थे। वार्ड के बाहर स्थित स्कूलों में प्रवेश के लिए अभिभावकों को वरीयता नहीं मिलती थी, जिसके चलते कई बार बच्चे अच्छे स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित रह जाते थे। शिक्षा मंत्री की ओर से अब पूरे जिले को इकाई मानकर प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू करने से जिले के सभी इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावक अपनी पसंद के अनुसार पूरे जिले के किसी भी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।

दिलावर रविवार को जोधपुर में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान एक निजी होटल में आयोजित स्कूल शिक्षा परिवार के नव वर्ष मिलन समारोह में निजी स्कूल संचालकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है।

यह वीडियो भी देखें

तबादलों को लेकर कहीं से कोई शिकायत नहीं

तबादलों को लेकर मंत्री ने कहा कि हमने अभी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर्स के लगभग 13-14 हजार तबादले किए हैं, लेकिन कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार कांग्रेस शासन में तबादलों में भ्रष्टाचार और पैसों के लेनदेन की शिकायतें शिक्षक खुलेआम करते थे, वैसी कोई शिकायत भाजपा शासन में कहीं से भी नहीं आई है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, राजस्थान में एक साथ 38 कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज
जालोर
Constable Recruitment Exam, Constable Recruitment Exam in Rajasthan, FIR against Constable, FIR against Constable in Jalore, FIR against Constable in Rajasthan, Constable Recruitment Exam Scam, Fraud in Constable Recruitment Exam, Dummy Candidate in Constable Recruitment Exam, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इन राजस्थान, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर इन जालोर, कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर इन राजस्थान, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाला, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फ्रॉड, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैडिंडेट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 08:27 pm

Published on:

11 Jan 2026 08:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Right To Education: राजस्थान में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

माहेश्वरी महाकुंभ में बोले राज्यपाल- परंपराओं को स्मरण रखते हुए भविष्य के प्रति सजग समाज ही बढ़ता है आगे

Maheshwari Mahakumbh, Maheshwari Mahakumbh in Jodhpur, Governor Haribhau Kisanrao Bagde, Haribhau Kisanrao Bagde, Haribhau Kisanrao Bagde in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, माहेश्वरी महाकुंभ, माहेश्वरी महाकुंभ इन जोधपुर, राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, हरिभाऊ किसनराव बागडे, हरिभाऊ किसनराव बागडे इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Madan Dilawar: जोधपुर में मदन दिलावर का अनोखा अंदाज, कार्यकर्ता के सामने कान पकड़ने का वीडियो हुआ वायरल

Madan Dilawar, Education Minister Madan Dilawar, Education Minister Madan Dilawar Latest News, Education Minister Madan Dilawar Update News, Education Minister Madan Dilawar Viral Video, Jodhpur News, Transfer of Teachers, Transfer of Third Grade Teachers, Jodhpur News, Rajasthan News, मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लेटेस्ट न्यूज, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपडेट न्यूज, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वायरल वीडियो, जोधपुर न्यूज, शिक्षकों के तबादले, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

जोधपुर में माहेश्वरी महाकुंभ : सात समंदर पार, फिर भी मातृभूमि से अटूट नाता, जहां बसे, वहीं चमके

Maheshwari Mahakumbh, Maheshwari Mahakumbh in Jodhpur, Maheshwari Mahakumbh in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News, माहेश्वरी महाकुंभ, माहेश्वरी महाकुंभ इन जोधपुर, माहेश्वरी महाकुंभ इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Jodhpur News: भगवान शिव की तरह विष पीकर सेवा-समर्पण पर चलता है समाज- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

Maheshwari Samaj Convention, Global Expo, Maheshwari Samaj Convention in Jodhpur, Global Expo in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Om Birla, माहेश्वरी समाज कंवेंशन, ग्लोबल एक्सपो, माहेश्वरी समाज कंवेंशन इन जोधपुर, ग्लोबल एक्सपो इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, ओम बिरला
जोधपुर

Jodhpur Handicraft: अमरीका के एक फैसले से टूट जाएगी कमर, संकट में एक्सपोर्ट सेक्टर, 1 लाख नौकरियों पर खतरा

Jodhpur Handicrafts, Jodhpur Handicrafts Sector, US Tariff, US Tariff on Handicrafts Sector, Donald Trump Tariff, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, अमरीकी टैरिफ, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पर यूएस टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.