Panya Sepat Son’s Death: दूसरों को हंसाने वाले ‘पन्या सेपट’ पर टूटा दुखों का पहाड़, बेटे की मौत के बाद फूट-फूट कर रोते रहे

Panya Sepat's Son Suicide Case Of Godeep Meena: राजस्थानी लोक और हास्य कलाकार दीपक मीणा को लोग उनके मंचीय नाम पन्या सेपट के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। बेटे की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट चुके हैं। सोमवार को उनके 23 साल के बेटे गोदीप मीणा ने झोटवाड़ा इलाके की एक होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ दीपक मीणा और उनके परिवार को, बल्कि उनके चाहने वालों को भी झकझोर कर रख दिया।