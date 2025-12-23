23 दिसंबर 2025,

जयपुर

Panya Sepat Son’s Death: दूसरों को हंसाने वाले ‘पन्या सेपट’ पर टूटा दुखों का पहाड़, बेटे की मौत के बाद फूट-फूट कर रोते रहे

Panya Sepat's Viral Video: राजस्थानी लोक और हास्य कलाकार दीपक मीणा उर्फ पन्या सेपट 23 साल के बेटे गोदीप मीणा की मौत के बाद फूट-फूटकर रोते नजर आए।

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 23, 2025

Panya-Sepat

फोटो: सोशल मीडिया

Panya Sepat's Son Suicide Case Of Godeep Meena: राजस्थानी लोक और हास्य कलाकार दीपक मीणा को लोग उनके मंचीय नाम पन्या सेपट के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। बेटे की मौत के बाद वह पूरी तरह टूट चुके हैं। सोमवार को उनके 23 साल के बेटे गोदीप मीणा ने झोटवाड़ा इलाके की एक होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ दीपक मीणा और उनके परिवार को, बल्कि उनके चाहने वालों को भी झकझोर कर रख दिया।

वायरल हुई वीडियो: फूट-फूटकर रोते रहे पन्या सेपट

सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत द्वारा शेयर एक 83 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में पन्या सेपट अपने बेटे की मौत के बाद फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं और शिव सिंह शेखावत उन्हें ढांढस बंधाते और चुप कराने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

बेटे को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। वीडियो में वह कहते दिखाई देते हैं, 'किसने परेशान किया, किसने नहीं किया, इसकी आप जांच कीजिए।' हमेशा लोगों को हंसाने वाले कलाकार की ये भावुक और दर्द भरी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

नगर निगम ने बनाया था स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर

राजस्थान के लोकप्रिय हास्य कलाकार पन्या सेपट का असली नाम दीपक मीणा है। उनका ढूंढाड़ी अंदाज और चार्ली चैपलिन जैसी मूंछ वाला लुक दर्शकों को काफी पसंद आता है। दीपक मीणा ने राजस्थानी फिल्मों और गीतों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है।

साल 2022 में जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने उन्हें स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। दीपक मीणा का परिवार करीब 6 महीने पहले ही शास्त्री नगर से खिरणी फाटक स्थित श्रीराम नगर बी इलाके में स्थानांतरित हुआ था।

लंदन पढ़ने जाने वाला था बेटा

पिता के अनुसार बेटा लंदन पढ़ने जाने वाला था लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। पुलिस के अनुसार गोदीप मीणा ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे खिरणी फाटक स्थित एक होटल में चेक-इन किया था। शाम करीब 6:30 बजे उसका एक मित्र उससे मिलने घर पहुंचा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद दोस्त होटल पहुंचा।

होटल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। होटल स्टाफ और पुलिस की मदद से दरवाजा खोला गया, जहां गोदीप फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शव को कांवटिया अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है, जहां मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

