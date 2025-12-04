Baran: विधायक प्रमोद जैन भाया ने दी आमरण अनशन की चेतावनी, एशिया के सबसे बड़े प्लांट के बाहर किया धरना-प्रदर्शन

इस वर्ष प्रदेश में अच्छी बारिश होने, गेहूं व अन्य रबी फसलों के बढ़े हुए रकबे और समय पर बोवनी के कारण यूरिया की मांग अचानक और अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। यह बढ़ी हुई मांग केवल हाड़ौती तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में समान रूप से देखी जा रही है। चुनौती उत्पादन या कंपनी-स्तर की आपूर्ति में कमी की नहीं, बल्कि अचानक बढ़े वितरण-स्तर के दबाव की है। इसके बावजूद सीएफसीएल ने हाड़ौती के चारों जिलों में सरकारी आवंटन से अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराया है।