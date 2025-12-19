गुगोर, रामपुरिया और जैपला के जंगलों से अंधाधुंध कटाई, तस्कर कूट रहे चांदी

कहने को तो हरे पेड़ों की कटाई व दोहन पर रोक के लिए प्रशासन ने वन विभाग का पूरा अमला तैनात कर रखा है। यही नहीं पर्यावरण विभाग भले ही पेड़ों की निरंतर कटाई पर ङ्क्षचता जता रहा है। लेकिन वन विभाग की कार्रवाई बस स्लोगन तक सिमटी है। लकड़ी माफिया क्षेत्र में से हरे पेड़ों को कटवाकर अंधाधुंध दोहन में मशगूल हैं। वन विभाग तो बस एक वृक्ष, एक पुत्र के समान या धरती का श्रृंगार हैं, वृक्ष जैसे नारों तक सिमटा दिखाई पड़ रहा है। चाहे पर्यावरण सुरक्षा के लिए वन एवं पेड़ों की अहमियत जो भी हो पर धड़ल्ले से पेड़ों का कटना जारी है। यहां के गुगोर, रामपुरिया, जैपला आदि नाको के अधीन क्षेत्रों में हरे-भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने का कार्य बदस्तूर जारी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि विभागीय अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद अनजान बनकर बैठे हुए रहते हैं, मानों कुछ पता ही न हो।