Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

यूरिया किल्लत के बीच गुड न्यूज, दो दिन में तीन करोड़ किलो की सप्लाई, तीन में 3.40 करोड़ किलो और आएगा…

Rajasthan Urea Supply News: इस तरह, दिसंबर के पहले सप्ताह में कुल मिलाकर 64 हज़ार मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 03, 2025

Urea News: राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार के आग्रह पर, केंद्र ने दिसंबर के पहले सप्ताह में यूरिया उर्वरक की आपूर्ति बढ़ा दी है, जिससे रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण समय पर किसानों की जरूरतें पूरी की जा सकें। कृषि विभाग के अनुसार, राज्य में दिसंबर के प्रथम सप्ताह के लिए 40 रैक यूरिया की आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार से विशेष आग्रह किया गया था।

पहले दो दिनों में 30 हज़ार मीट्रिक टन की आपूर्ति

सरकार के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। दिसंबर की शुरुआत यानी 1 और 2 दिसंबर को ही राज्य को 30,256 मीट्रिक टन (MT) यूरिया की आपूर्ति हो चुकी है। यह आपूर्ति राज्य के विभिन्न हिस्सों में वितरण के लिए भेजी गई है, ताकि किसान अपनी गेहूँ, सरसों और अन्य रबी फसलों को समय पर खाद दे सकें।

किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रबी की फसलों की बुवाई के बाद पहली सिंचाई के साथ यूरिया का छिड़काव किया जाता है, जो फसल के समुचित विकास और अधिक पैदावार के लिए अनिवार्य है। समय पर यूरिया न मिलने से फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

परिवहन में 34 हज़ार मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त खेप

वर्तमान में आपूर्ति शृंखला मजबूत बनी हुई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 1 और 2 दिसंबर की आपूर्ति के अलावा, 13 रैक यूरिया इस समय परिवहन में हैं। यह 13 रैक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य में पहुँच जाएँगे, जिससे किसानों को 34,000 मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त आपूर्ति मिलेगी। वजन की बात अगर किलो में की जाए तो यह वजन करीब 6.4 करोड़ किलो बैठता है।

इस तरह, दिसंबर के पहले सप्ताह में कुल मिलाकर 64 हज़ार मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। यह मात्रा किसानों की तात्कालिक मांग को पूरा करने में सहायक होगी और रबी फसलों के लिए उर्वरक संकट को दूर करेगी।
राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी है ताकि यूरिया का वितरण सुचारू रूप से और कालाबाजारी मुक्त हो। सरकार का यह त्वरित और प्रभावी कदम 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के कृषि विकास के संकल्प को दर्शाता है, जहाँ किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है।

ये भी पढ़ें

100% काम पूरा करने वाले 78 BLO का सम्मान, बाड़मेर से 14, जयपुर, जोधपुर जैसे बडे़ शहर फिसड्डी, लिस्ट देखें
जयपुर
CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / यूरिया किल्लत के बीच गुड न्यूज, दो दिन में तीन करोड़ किलो की सप्लाई, तीन में 3.40 करोड़ किलो और आएगा…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: दूदू में प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाने की घटना, प्रेमी के बाद प्रेमिका की भी मौत,परिवार ने पेट्रोल डालकर जला दिया था

जयपुर

Rajasthan: इन 15 शहरों में आबोहवा ‘अनहेल्दी’; कड़ाके की सर्दी के साथ हवा में घुले जहर से सांसों पर संकट

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा- समारोह को बजट और स्कूलों के लिए नहीं, …तो खर्चे रोक दिए जाएंगे

Rajasthan HC Slams Government
जयपुर

काली SUV और पावर बाइक्स पर जयपुर पुलिस की ‘स्ट्राइक’, 3 दिन के अभियान में 140 से ज्यादा संदिग्ध वाहन जब्त

Jaipur-Police-Action
जयपुर

Royal Family Treasure : जयपुर के पूर्व राजघराने के खजाने के बारे में बड़ा खुलासा, RTI से खुला यह राज

Jaipur former royal family treasure big revelation this secret was revealed through RTI where is treasure
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.