यूरिया किल्लत के बीच गुड न्यूज, दो दिन में तीन करोड़ किलो की सप्लाई, तीन में 3.40 करोड़ किलो और आएगा…

इस तरह, दिसंबर के पहले सप्ताह में कुल मिलाकर 64 हज़ार मीट्रिक टन से अधिक यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। यह मात्रा किसानों की तात्कालिक मांग को पूरा करने में सहायक होगी और रबी फसलों के लिए उर्वरक संकट को दूर करेगी।

राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी है ताकि यूरिया का वितरण सुचारू रूप से और कालाबाजारी मुक्त हो। सरकार का यह त्वरित और प्रभावी कदम 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के कृषि विकास के संकल्प को दर्शाता है, जहाँ किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है।