100% काम पूरा करने वाले 78 BLO का सम्मान, बाड़मेर से 14, जयपुर, जोधपुर जैसे बडे़ शहर फिसड्डी, लिस्ट देखें

दरअसल मतदाता सूचियों के पुर्ननिरीक्षण के लिए सरकार एसआईआर प्रणाली लेकर आई है। प्रदेश में कई सालों से रह रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और पुराने से पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति कितने समय से रह रहा है। यह सारी प्रक्रिया अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूरी की जा रही है। बीएलओ को ये जानकारी लेकर डिजिटल तरीके से अपलोड करने का काम सौंपा गया है। साथ ही ये फार्म भरवाने की भी पूरी प्रक्रिया उन्हें ही करनी है। प्रदेश में सोलह दिन में ही करीब दो करोड़ 37 लाख लोगों की जानकारी डिजिटल तरीके से अपलोड की जा चुकी है।