Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

100% काम पूरा करने वाले 78 BLO का सम्मान, बाड़मेर से 14, जयपुर, जोधपुर जैसे बडे़ शहर फिसड्डी, लिस्ट देखें

Rajasthan BLO Merit List: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर जैसे शहर बाड़मेर जिले के बीएलओ से काफी पीछे चल रहे हैं। जयपुर में तो सिर्फ दो बीएलओ ही ऐसे हैं जिन्होनें अपना काम सौ फीसदी पूरा किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 20, 2025

CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - ANI

Rajasthan BLO Merit List: प्रदेश में सौ फीसदी काम पूरा करने वाले बीएलओ को सरकार इनाम देकर सम्मानित करेगी। बीएलओ को आज प्रदेश स्तर पर इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि सम्मानित होने वाले 78 बीएलओ में से एक बड़ी संख्या बाड़मेर जिले की है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर जैसे शहर बाड़मेर जिले के बीएलओ से काफी पीछे चल रहे हैं। जयपुर में तो सिर्फ दो बीएलओ ही ऐसे हैं जिन्होनें अपना काम सौ फीसदी पूरा किया है। इन्हें प्रशस्ति पत्र एवं अन्य उपहार देकर सम्मानित करने की तैयारी है।

किस जिले से कितने बीएलओ का होगा सम्मान

राजस्थान के अधिकतर जिलों से बीएलओ सम्मानित किए जा रहे हैं। इनमें गंगानगर के पांच, हनुमानगढ़ का एक, बीकानेर के दो, चूरू का एक, जयपुर के चार, अलवर के तीन, भरतपुर का एक, धौलपुर के चार, सवाई माधोपुर के दो, टोंक का एक, अजमेर का एक, नागौर के पांच, पाली का एक, जोधपुर का एक, जैसलमेर के 6, बाड़मेर के 14, डूंगरपुर के दो, बांसवाड़ा का एक, चित्तौड़ के दो, भीलवाड़ा के पांच, कोटा का एक, झालावाड़ के दो, प्रतापगढ़ का एक, ब्यावर के चार, डीडवाना-कुचामन के तीन, फलोदी का एक, बालोतरा के चार बीएलओ शामिल हैं। हालांकि कई शहर ऐसे भी हैं जहां बीएलओ अपना काम पूरा नहीं कर सके हैं।

ये काम करना था बीएलओ को

दरअसल मतदाता सूचियों के पुर्ननिरीक्षण के लिए सरकार एसआईआर प्रणाली लेकर आई है। प्रदेश में कई सालों से रह रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और पुराने से पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति कितने समय से रह रहा है। यह सारी प्रक्रिया अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूरी की जा रही है। बीएलओ को ये जानकारी लेकर डिजिटल तरीके से अपलोड करने का काम सौंपा गया है। साथ ही ये फार्म भरवाने की भी पूरी प्रक्रिया उन्हें ही करनी है। प्रदेश में सोलह दिन में ही करीब दो करोड़ 37 लाख लोगों की जानकारी डिजिटल तरीके से अपलोड की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें

पुरानी मतदाता सूची नहीं मिली रही, कोई बात नहीं… सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा, आसानी से मिलेगी जानकारी
जयपुर
Rajasthan government employees get big relief now they will not have to take departmental NOC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 08:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 100% काम पूरा करने वाले 78 BLO का सम्मान, बाड़मेर से 14, जयपुर, जोधपुर जैसे बडे़ शहर फिसड्डी, लिस्ट देखें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तकों वैदिक विवाह सूक्त व पुरुष सूक्त पर हुई चर्चा

जयपुर

पीएम किसान योजना: राजस्थान के 68 लाख से अधिक किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 1400 करोड़ रुपए ट्रांसफर

PM Kisan Yojana 21st Installment Transfer
जयपुर

Patrika National Book Fair : ‘किताबें तनाव कम करने का सबसे अच्छा साधन, रोज डायरी लिखने की आदत डालें’

Patrika National Book Fair Jaipur Fifth day Books are the best way to reduce stress
जयपुर

Good News: एमएसपी पर सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद 24 नवंबर से, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण

जयपुर

Rajasthan: 15,600 करोड़ रुपए से स्थापित होंगी सोलर और थर्मल पावर परियोजनाएं, इन 2 कॉलेजों के बदलेंगे नाम

Solar Projects in MP
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.