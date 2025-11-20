100% काम पूरा करने वाले 78 BLO का सम्मान, बाड़मेर से 14, जयपुर, जोधपुर जैसे बडे़ शहर फिसड्डी, लिस्ट देखें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो - ANI
Rajasthan BLO Merit List: प्रदेश में सौ फीसदी काम पूरा करने वाले बीएलओ को सरकार इनाम देकर सम्मानित करेगी। बीएलओ को आज प्रदेश स्तर पर इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि सम्मानित होने वाले 78 बीएलओ में से एक बड़ी संख्या बाड़मेर जिले की है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर जैसे शहर बाड़मेर जिले के बीएलओ से काफी पीछे चल रहे हैं। जयपुर में तो सिर्फ दो बीएलओ ही ऐसे हैं जिन्होनें अपना काम सौ फीसदी पूरा किया है। इन्हें प्रशस्ति पत्र एवं अन्य उपहार देकर सम्मानित करने की तैयारी है।
राजस्थान के अधिकतर जिलों से बीएलओ सम्मानित किए जा रहे हैं। इनमें गंगानगर के पांच, हनुमानगढ़ का एक, बीकानेर के दो, चूरू का एक, जयपुर के चार, अलवर के तीन, भरतपुर का एक, धौलपुर के चार, सवाई माधोपुर के दो, टोंक का एक, अजमेर का एक, नागौर के पांच, पाली का एक, जोधपुर का एक, जैसलमेर के 6, बाड़मेर के 14, डूंगरपुर के दो, बांसवाड़ा का एक, चित्तौड़ के दो, भीलवाड़ा के पांच, कोटा का एक, झालावाड़ के दो, प्रतापगढ़ का एक, ब्यावर के चार, डीडवाना-कुचामन के तीन, फलोदी का एक, बालोतरा के चार बीएलओ शामिल हैं। हालांकि कई शहर ऐसे भी हैं जहां बीएलओ अपना काम पूरा नहीं कर सके हैं।
दरअसल मतदाता सूचियों के पुर्ननिरीक्षण के लिए सरकार एसआईआर प्रणाली लेकर आई है। प्रदेश में कई सालों से रह रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और पुराने से पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति कितने समय से रह रहा है। यह सारी प्रक्रिया अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूरी की जा रही है। बीएलओ को ये जानकारी लेकर डिजिटल तरीके से अपलोड करने का काम सौंपा गया है। साथ ही ये फार्म भरवाने की भी पूरी प्रक्रिया उन्हें ही करनी है। प्रदेश में सोलह दिन में ही करीब दो करोड़ 37 लाख लोगों की जानकारी डिजिटल तरीके से अपलोड की जा चुकी है।
