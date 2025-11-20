पुरानी मतदाता सूची नहीं मिली रही, कोई बात नहीं… सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा, आसानी से मिलेगी जानकारी

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan BLO News: देश भर में एआईआर का काम चरम पर है। इस बीच सबसे बड़ी परेशानी आ रही है लोगों के पुराने दस्तावेज तलाश करने में। इस परेशानी का सबसे बड़ा भार बीएलओ को ही उठाना पड़ रहा है। उन्हें ही लोगों को उनके पुराने दस्तावेज उपलब्ध कराने में मशक्कत करनी पड़ रही है। इस कारण से कार्य की गति धीमी पड़ रही है। सरकार के पास लगातार ये शिकायतें पहुंची तो अब सरकार ने पुराने दस्तावेज में अपना नाम सर्च करने के लिए नया सिस्टम डवलप किया है।
सरकार ने पुरानी मतदाता सूची के लिए नया सर्च सिस्टम शुरू किया है। अब पुरानी मतदाता सूची में विवरण खोजना पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक होगा। जिसमें लोग अपना नाम, परिवार के मुखिया का नाम और पहजान पहले की तुलना में जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम पारदर्शी होगा। साथ ही बीलएओ को भी काम करने में आसानी होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में बीलएओ को काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के दस्तावेज मिलने में काफी परेशानी आ रही है। ग्रामीण इलाकों में ये परेशानी शहरों की तुलना में ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले बीएलओ इसी कारण से काम की गति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हांलाकि उसके बाद भी प्रदेश भर में काम कर रहे बीएलओ ने सिर्फ सोलह दिन में ही दो करोड़ 37 लाख से ज्यादा फार्म सिस्टम में अपलोड कर दिए हैं।
