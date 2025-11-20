पुरानी मतदाता सूची नहीं मिली रही, कोई बात नहीं… सरकार ने शुरू की ये नई सुविधा, आसानी से मिलेगी जानकारी

Rajasthan BLO News: देश भर में एआईआर का काम चरम पर है। इस बीच सबसे बड़ी परेशानी आ रही है लोगों के पुराने दस्तावेज तलाश करने में। इस परेशानी का सबसे बड़ा भार बीएलओ को ही उठाना पड़ रहा है। उन्हें ही लोगों को उनके पुराने दस्तावेज उपलब्ध कराने में मशक्कत करनी पड़ रही है। इस कारण से कार्य की गति धीमी पड़ रही है। सरकार के पास लगातार ये शिकायतें पहुंची तो अब सरकार ने पुराने दस्तावेज में अपना नाम सर्च करने के लिए नया सिस्टम डवलप किया है।