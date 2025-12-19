19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

बारां में 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ जयपुर के दो तस्कर गिरफ्तार

थानाधिकारी राजपाल तंवर को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि सालपुरा स्टेशन से होकर स्मैक तस्करी की जा रही है। इस पर जाप्ते को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 19, 2025

थानाधिकारी राजपाल तंवर को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि सालपुरा स्टेशन से होकर स्मैक तस्करी की जा रही है। इस पर जाप्ते को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।

source patrika photo

ट्रेन के रास्ते जयपुर ले जा रहे थे स्मैक की खेप

कवाई. कस्बे की थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात्रि को कस्बे के सालपुरा रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के समीप से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 200 ग्राम बरामद हुई है। इसे ट्रेन से जयपुर ले जाया जा रहा था। जब्त की गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 लाख रुपए से अधिक है। आशंका जताई जा रही है कि नए साल की पार्टियों और जश्न में इसकी बिक्री की जानी थी। हालांकि इसका खुलासा पूरी तरह पुलिस रिमांड में पूछताछ के बाद होगा। कार्रवाई में थाने के आसूचना अधिकारी रामेश्वर चौधरी की विशेष भूमिका बताई जा रही है।

यह है मामला

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नशा-विनाश के दौरान यह कार्रवाई की गई। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन व पुलिस उपाधीक्षक अटरू रामानन्द यादव के नेतृत्व में कवाई थाना अधिकारी राजपाल ङ्क्षसह तंवर की टीम बनाई गई। जाप्ते के साथ गुरुवार रात्रि को गश्त के दौरान सालपुरा स्टेशन के मैन गेट की दुकान के बाहर बैठे 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जब तलाशी ली गई तो मंगल पुत्र कप्पन बागरिया 20 साल निवासी फागी जयपुर के पास से 100 ग्राम स्मैक, शंकर पुत्र जगदीश बागरिया 20 साल निवासी फागी जयपुर ग्रामीण के कब्जे से भी 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के दोनों मोबाइल फोन भी जब्त कर जांच में ले लिए हैं। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के लिए अटरू थाने के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सौंपा गया है। पूछताछ में आरोपी मंगल व शंकर ने बताया कि यह स्मैक उन्हें बनवारी सांसी निवासी जयपुर के बताए स्थान छीपाबडौद में सब्जी की दुकान के पास पहचान छुपा कर आए व्यक्ति से लेकर बनवारी सांसी को जयपुर में देना था। प्रकरण का गहनता से अनुसंधान जारी है। अनुसंधान अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले में गहनता से पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड मांगा गया है।

मुखबिरों से लगातार मिल रही थी सूचना

थानाधिकारी राजपाल तंवर को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि सालपुरा स्टेशन से होकर स्मैक तस्करी की जा रही है। इस पर जाप्ते को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 10:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बारां में 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ जयपुर के दो तस्कर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों को कहना है कि यदि इसी तरह बेरोकटोक पेड़ों की कटाई होती रहेगी, तो एक दिन ना ही जंगल बचेगे और न ही वन्यजीव बचेंगे।

सरकार जंगलो को बचाने के लिए करोड़ों खर्च कर लोगों में जागरुकता लाने का जतन कर रही है, वहीं दूसरी और यहां हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, लेकिन वन विभाग की चुप्पी सवालिया निशान खड़े कर रही है। जब-जब भी उक्त अवैध कटाई का मामला समाचारों के माध्यम से सामने आता है, तब लोगों में उम्मीद जगती है कि अब जिम्मेदार विभाग इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
बारां

जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर ने बताया कि पूर्व में भी 14 मई को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था। उसकी भी जांच चल रही है। हालांकि उस समय भी कलक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर जांच एजेंसियों द्वारा जांच करवाई गई थी।

शुक्रवार को जिला कलक्टर की आधिकारिक मेल आईडी पर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद जिला कलक्ट्रेट परिसर में हड$कंप मच गया। आनन-फानन में पूरे कैंपस को खाली करवाया गया।
बारां

राजस्थान के इन जिलों में सिक्कों का चलन बंद, जानें क्या है RBI की गाइडलाइन ?

coin
बारां

Baran Murder: बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या, कान काटकर निकाली आंख, इस बात से था नाराज

Baran-Murder-Update
बारां

Baran Murder: 45 साल के पिता ने की दूसरी शादी तो 22 साल के बेटे ने दी दर्दनाक मौत, मां की हो गई थी मौत

Baran-Murder-Case
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.