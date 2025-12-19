बारां में 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ जयपुर के दो तस्कर गिरफ्तार

source patrika photo
ट्रेन के रास्ते जयपुर ले जा रहे थे स्मैक की खेप
कवाई. कस्बे की थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार रात्रि को कस्बे के सालपुरा रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के समीप से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 200 ग्राम बरामद हुई है। इसे ट्रेन से जयपुर ले जाया जा रहा था। जब्त की गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 लाख रुपए से अधिक है। आशंका जताई जा रही है कि नए साल की पार्टियों और जश्न में इसकी बिक्री की जानी थी। हालांकि इसका खुलासा पूरी तरह पुलिस रिमांड में पूछताछ के बाद होगा। कार्रवाई में थाने के आसूचना अधिकारी रामेश्वर चौधरी की विशेष भूमिका बताई जा रही है।
यह है मामला
जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नशा-विनाश के दौरान यह कार्रवाई की गई। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन व पुलिस उपाधीक्षक अटरू रामानन्द यादव के नेतृत्व में कवाई थाना अधिकारी राजपाल ङ्क्षसह तंवर की टीम बनाई गई। जाप्ते के साथ गुरुवार रात्रि को गश्त के दौरान सालपुरा स्टेशन के मैन गेट की दुकान के बाहर बैठे 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जब तलाशी ली गई तो मंगल पुत्र कप्पन बागरिया 20 साल निवासी फागी जयपुर के पास से 100 ग्राम स्मैक, शंकर पुत्र जगदीश बागरिया 20 साल निवासी फागी जयपुर ग्रामीण के कब्जे से भी 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के दोनों मोबाइल फोन भी जब्त कर जांच में ले लिए हैं। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के लिए अटरू थाने के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सौंपा गया है। पूछताछ में आरोपी मंगल व शंकर ने बताया कि यह स्मैक उन्हें बनवारी सांसी निवासी जयपुर के बताए स्थान छीपाबडौद में सब्जी की दुकान के पास पहचान छुपा कर आए व्यक्ति से लेकर बनवारी सांसी को जयपुर में देना था। प्रकरण का गहनता से अनुसंधान जारी है। अनुसंधान अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले में गहनता से पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड मांगा गया है।
मुखबिरों से लगातार मिल रही थी सूचना
थानाधिकारी राजपाल तंवर को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि सालपुरा स्टेशन से होकर स्मैक तस्करी की जा रही है। इस पर जाप्ते को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे।
