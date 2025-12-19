बारां में 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ जयपुर के दो तस्कर गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नशा-विनाश के दौरान यह कार्रवाई की गई। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन व पुलिस उपाधीक्षक अटरू रामानन्द यादव के नेतृत्व में कवाई थाना अधिकारी राजपाल ङ्क्षसह तंवर की टीम बनाई गई। जाप्ते के साथ गुरुवार रात्रि को गश्त के दौरान सालपुरा स्टेशन के मैन गेट की दुकान के बाहर बैठे 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जब तलाशी ली गई तो मंगल पुत्र कप्पन बागरिया 20 साल निवासी फागी जयपुर के पास से 100 ग्राम स्मैक, शंकर पुत्र जगदीश बागरिया 20 साल निवासी फागी जयपुर ग्रामीण के कब्जे से भी 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के दोनों मोबाइल फोन भी जब्त कर जांच में ले लिए हैं। आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के लिए अटरू थाने के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सौंपा गया है। पूछताछ में आरोपी मंगल व शंकर ने बताया कि यह स्मैक उन्हें बनवारी सांसी निवासी जयपुर के बताए स्थान छीपाबडौद में सब्जी की दुकान के पास पहचान छुपा कर आए व्यक्ति से लेकर बनवारी सांसी को जयपुर में देना था। प्रकरण का गहनता से अनुसंधान जारी है। अनुसंधान अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले में गहनता से पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों का पुलिस रिमांड मांगा गया है।