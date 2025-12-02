Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

रामसेतु परियोजना: रामगढ़ बैराज का काम शुरू, जयपुर, अजमेर और टोंक को मिलेगा ये फायदा

Baran News: रामसेतु परियोजना के तहत कूल नदी पर रामगढ़ बैराज का काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। पूरा होने पर यह बैराज जयपुर, अजमेर और टोंक के लाखों लोगों की पानी की जरूरत पूरी करेगा और कृषि कार्यों को भी नया सहारा देगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Dec 02, 2025

Ramgarh-Barrage-Construction

रामगढ बैराज के निर्माण स्थल पर निर्माण एजेंसी के लोगों के लिए बनी आवासीय कॉलोनी (फोटो: पत्रिका)

Ram Setu Project: देश में आपातकाल के पहले 1972 में डाकुओं के अपहरण करने से सुर्खियों में आई कूल नदी पर अब बैराज का निर्माण किया जा रहा है। रामगढ बैराज के नाम से दूगेर गांव के पास कूल नदी पर बनाए जाने वाले बैराज का काम शुरू हो गया है।

राजस्थान वाटर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से नवनेरा-गलवा-ईसरदा लिंक परियोजना के तहत रामगढ बैराज का निर्माण किया जा रहा है। इसकी भराव क्षमता 45.30 एमसीवीएम है। इसके निर्माण के लिए किशनगंज तहसील की पांच ग्राम पंचायतों के 12 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

रामगढ़ बैराज का पानी महलपुर बैराज में आएगा। नहर के जरिये आने वाले इस पानी से राजस्थान के अजमेर, जयपुर व टोंक के बाशिंदों की प्यास बुझेगी। वहां खेती के काम में भी इसके पानी का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना को पहले ईआरसीपी और बाद में रामसेतु परियोजना कर दिया गया है। रामगढ बैराज के तहत किशनगंज रामगढ सडक से कूल नदी तक पेडों व झाडियों को काटकर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है।

कूल नदी पर मिट्टी डालकर बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। चार बरस में पूरा होने वाले इस काम के लिए यहां आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया गया है। बांध में काम में आने वाली जंगी मशीनें, जेसीबी व बडी़ संख्या में डंपर यहां पर पहुंच चुके हैं।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में महिला मंडल संस्थान पर ED की रेड, बाहरी फंडिंग की जांच में डायरेक्टर आदिल खान से लंबी पूछताछ
बाड़मेर
Barmer ED raids Mahila Mandal Sansthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Dec 2025 09:41 am

Published on:

02 Dec 2025 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / रामसेतु परियोजना: रामगढ़ बैराज का काम शुरू, जयपुर, अजमेर और टोंक को मिलेगा ये फायदा

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कभी भी ढह सकता है राजस्थान का ये किला, जांच दल ने दे रखी है बड़े हादसे की चेतावनी

Chabbra-Fort
बारां

Kuno Cheetah: देश में जन्मे चीते ने पहली बार अपने से अधिक वजनी नीलगाय का किया शिकार, राजस्थान में टेरिटरी की कर रहा तलाश

Cheetah in Rajasthan
बारां

बारां में सोनी, अटरू में यादव तो अन्ता में आढ़ा को लगाया

राज्य के पुलिस विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए 64 पुलिस उप अधीक्षक के स्थान्तरण यहां से वहां किए गए है। इसके तहत बारां जिले में भी पांच उपाधीक्षक के स्थान्तरण हुए हैं।
बारां

रात में दी जाने वाली बिजली सप्लाई से भडक़े किसान, 33 केवी लाइन बंद कर किया प्रदर्शन

बाद में सूचना पर मौके पर पहुंचे विद्युत निगम के अधिकारियों को मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। अधिकारियों के आश्वासन पर दोपहर 12 बजे बाद धरना-प्रदर्शन समाप्त किया गया।
बारां

रातभर किया आराम, शिकार के आसपास मंडराता रहा

तहसील क्षेत्र के रामगढ़ क्रेटर के समीप बह रही कूल नदी में गुरुवार को अफ्रीका से मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो अभयारण्य में लाए गए चीता शावक की स्पॉङ्क्षटग से लोगों में दहशत का माहौल है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.