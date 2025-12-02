रामसेतु परियोजना: रामगढ़ बैराज का काम शुरू, जयपुर, अजमेर और टोंक को मिलेगा ये फायदा

रामगढ़ बैराज का पानी महलपुर बैराज में आएगा। नहर के जरिये आने वाले इस पानी से राजस्थान के अजमेर, जयपुर व टोंक के बाशिंदों की प्यास बुझेगी। वहां खेती के काम में भी इसके पानी का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना को पहले ईआरसीपी और बाद में रामसेतु परियोजना कर दिया गया है। रामगढ बैराज के तहत किशनगंज रामगढ सडक से कूल नदी तक पेडों व झाडियों को काटकर चौड़ा रास्ता बना दिया गया है।