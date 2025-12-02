दर्दनाक हादसा: ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 19 घायल

जानकारी के अनुसार पुलिस थाने के पास देवरी की तरफ जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक भी पहले ट्रक से भिड़ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चरत और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल टीम से दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।