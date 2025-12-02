Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

दर्दनाक हादसा: ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 19 घायल

Baran Accident : शाहाबाद उपखंड मुख्यालय के पास मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

kamlesh sharma

Dec 02, 2025

बारां। शाहाबाद उपखंड मुख्यालय के पास मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। पुलिस ने लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को उपचार के लिए बारां अस्पताल भेजा गया। बाकी छह घायलों का इलाज शाहाबाद सीएचसी में चल रहा है।

यह है मामला

जानकारी के अनुसार पुलिस थाने के पास देवरी की तरफ जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक भी पहले ट्रक से भिड़ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चरत और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल टीम से दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

घाट पूजन कर लौट रहे थे ग्रामीण

पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार ग्राम पाटन के लोग घाट पूजन करके ग्राम मोराई से लौट रहे थे। शाहाबाद के अस्पताल में भर्ती राजू पुत्र रमेश जाटव ने बताया शाहाबाद घाटी की ओर से आ रहे तेज गति से ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी, इससे ट्रॉली पलट गई और इसमें बैठे लोग सड़क के दूसरी तरफ जा गिरे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / दर्दनाक हादसा: ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 19 घायल

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामसेतु परियोजना: रामगढ़ बैराज का काम शुरू, जयपुर, अजमेर और टोंक को मिलेगा ये फायदा

Ramgarh-Barrage-Construction
बारां

Rajasthan: कभी भी ढह सकता है राजस्थान का ये किला, जांच दल ने दे रखी है बड़े हादसे की चेतावनी

Chabbra-Fort
बारां

Kuno Cheetah: देश में जन्मे चीते ने पहली बार अपने से अधिक वजनी नीलगाय का किया शिकार, राजस्थान में टेरिटरी की कर रहा तलाश

Cheetah in Rajasthan
बारां

बारां में सोनी, अटरू में यादव तो अन्ता में आढ़ा को लगाया

राज्य के पुलिस विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए 64 पुलिस उप अधीक्षक के स्थान्तरण यहां से वहां किए गए है। इसके तहत बारां जिले में भी पांच उपाधीक्षक के स्थान्तरण हुए हैं।
बारां

रात में दी जाने वाली बिजली सप्लाई से भडक़े किसान, 33 केवी लाइन बंद कर किया प्रदर्शन

बाद में सूचना पर मौके पर पहुंचे विद्युत निगम के अधिकारियों को मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। अधिकारियों के आश्वासन पर दोपहर 12 बजे बाद धरना-प्रदर्शन समाप्त किया गया।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.