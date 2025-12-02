दर्दनाक हादसा: ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 19 घायल

बारां। शाहाबाद उपखंड मुख्यालय के पास मंगलवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। पुलिस ने लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को उपचार के लिए बारां अस्पताल भेजा गया। बाकी छह घायलों का इलाज शाहाबाद सीएचसी में चल रहा है।
जानकारी के अनुसार पुलिस थाने के पास देवरी की तरफ जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पीछे से आ रहा एक अन्य ट्रक भी पहले ट्रक से भिड़ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चरत और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल टीम से दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार ग्राम पाटन के लोग घाट पूजन करके ग्राम मोराई से लौट रहे थे। शाहाबाद के अस्पताल में भर्ती राजू पुत्र रमेश जाटव ने बताया शाहाबाद घाटी की ओर से आ रहे तेज गति से ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी, इससे ट्रॉली पलट गई और इसमें बैठे लोग सड़क के दूसरी तरफ जा गिरे।
