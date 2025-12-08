8 दिसंबर 2025,

हनुमानगढ़

कोई मजदूरी करने तो किसी को जाना था ड्यूटी, सडक़ पर थम गई सांसें, 3 की मौत, 11 घायल

बाइक को बचाने के प्रयास में पलटी बस, गांव माणकसर के पास हादसा, मृतकों में एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका, कलक्टर व एसपी पहुंचे मौके पर, मृतकों व घायलों को मिलेगी मदद, संगरिया थाने का हैड कांस्टेबल में हुआ जख्मी

हनुमानगढ़

image

Adrish Khan

Dec 08, 2025

हनुमानगढ़. संगरिया थाना क्षेत्र के गांव मानकसर के पास संगरिया-हनुमानगढ़ रोड पर सोमवार सुबह बाइक को बचाने के प्रयास में बेकाबू होकर बस पलट गई। हादसे में बाइक सवार दो जनों तथा बस सवार एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव एवं एसपी हरीशंकर यादव ने अस्पताल पहुंच घटना एवं घायलों के इलाज के संबंध में जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया था।
जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा ट्रेवल्स की बस हनुमानगढ़ से डबवाली के लिए सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे रवाना हुई। गांव माणकसर के पास रोड पर जा रही बाइक को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे लगे सूचना बोर्ड से टकराते हुए पलट गई। उसके नीचे बाइक सवार दो जने दब गए। बस चालक सहित 11 जने घायल हो गए। बस को क्रेन की मदद से सीधा कर यातायात सुचारू कराया गया। हादसे के कारण वाहनों व ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी।

इनकी मौत, यह हुए घायल

बस में सवार सरकारी विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षिका कमलदीप कौर (35) पुत्री बलवन्तसिंह तरखान निवासी नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तथा बाइक सवार लखविन्द्र सिंह (40) पुत्र मंगू सिंह व बग्गा सिंह (28) पुत्र जगसीर सिंह दोनों निवासी नगराना, संगरिया की मौत हो गई। जबकि अनवर अली (45) पुत्र असलम निवासी रामपुर यूपी हाल किराएदार किले के सामने टाउन, जगजीत सिंह (42) पुत्र महेन्द्रसिंह रामगढिय़ा निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, रामी देवी (62) पत्नी कृष्णलाल कुम्हार निवासी वार्ड नौ श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, सुरेन्द्र कुमार (60) पुत्र सत्यनारायण छिम्पा निवासी वार्ड 60 सुरेशिया जंक्शन, सुखचरण सिंह (29) पुत्र दलबारासिंह रामदासिया निवासी वार्ड 60 सुरेशिया जंक्शन, मक्खन लाल (45) पुत्र भोमाराम जाट निवासी वार्ड 58 सुरेशिया जंक्शन, अजय कुमार (24) पुत्र रामप्रताप बावरी निवासी वार्ड नम्बर 17 ऐलनाबाद हरियाणा, महेन्द्र सिंह (70) पुत्र निहालसिंह रामदासिया निवासी जंडावाली, आनन्द पांडे (40) पुत्र भवानीदास पांडे निवासी हुडको कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन, कालूराम नायक (47) पतराम नायक निवासी कनवानी, रावतसर हाल हैड कांस्टेबल संगरिया थाना तथा पुष्पा देवी (40) पत्नी संजीव कुमार निवासी वार्ड 23 कर्णपुर जिला श्रीगंगानगर घायल हो गए।

कट गया हाथ

हनुमानगढ़ टाउन में किले के पास अंडे बेचकर गुजर-बसर करने वाले यूपी निवासी अनवर अली का हादसे में हाथ इस कदर जख्मी हो गया कि सर्जरी कर उसको काटना पड़ा। मजदूरी करने वाला आदमी एक हाथ का हो गया।

