राजस्थान के इस जिले में किसानों का हिंसक प्रदर्शन, विधायक का सिर फूटा, 14 गाड़ियां फूंकीं; आज भी इंटरनेट बंद

घटना की आशंका को देखते हुए मंगलवार रात आठ बजे से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। सुबह से ही कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बाजार पूरी तरह बंद रहा। पंजाब और हरियाणा से भी किसान संगठनों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे भीड़ कई गुना बढ़ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शाम तक अन्य जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। बुधवार देर रात तक हजारों किसान फैक्ट्री परिसर के अंदर-बाहर जमे थे। प्रशासन हालात काबू करने में जुटा रहा। क्षेत्र में आज भी सुबह से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।