राजस्थान में यहां मुस्लिम व्यक्ति का कर दिया अंतिम संस्कार, बरपा हंगामा

मुस्लिम महासभा के जिलाध्यक्ष राहुल खान ने बताया कि जीआरपी पुलिस को साबिर के शव के पास मिली डायरी पर लिखे नंबरों से उनकी पूरी जानकारी मिली थी। साबिर पाली में एक मजार पर 30 साल से रह रहा था। उसका परिवार नहीं है। वह अकेला था। ऐसे में पुलिस ने हमें सूचना दी। हम रविवार को शव देखने आए थे। पता चला कि शव की अदला-बदली हुई है। मुस्लिम समाज ने कोतवाली थानाधिकारी को हॉस्पिटल प्रभारी, मोर्चरी प्रभारी और स्टाफ के के खिलाफ शिकायत दी है।कांग्रेस के प्रदेश सचिव हुसैन सुल्तानिया ने कहा कि यह घोर लापरवाही है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।