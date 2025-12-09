युवती की हत्या के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस…. पढ़े रोचक खबर ….



मुंडावर ञ्च पत्रिका. मुंडावर कस्बे में दो दिन पहले गला रेत कर युवती की हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस की ओर से रविवार को कस्बे में जुलूस निकाला गया। पुलिस आरोपी को मुंडावर बाजार में लेकर पहुंची और उसको वहां घुमाया। पुलिस का मानना है कि जुलूस निकालने से लोगों में अपराधी के अंजाम से अवगत कराना है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले पुलिस थाने के पास बने एक काम्पलेक्स में हरियाणा के महेंद्रगढ़ दौगड़ा निवासी उपेंद्र यादव ने एक गांव की युवती की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया था।