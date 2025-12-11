समझ के अभाव में हादसे के बाद भी हाथ रहते खाली

बिना पंजीकृत श्रमिक को उक्त सहायता नहीं दी जाती। आवेदन के बाद यदि श्रमिक या आश्रित की ओर से मजदूरी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भी आवेदन को मान्य नहीं माना जाता। जिले में स्थिति यह है कि समझ के अभाव में हादसे के बाद भी श्रमिकों के परिवार के हाथ खाली रहते हैं। क्योंकि कुछ का पंजीयन नहीं मिलता तो कुछ के मजदूरी का प्रमाण पत्र नहीं मिलता। ऐसे में विभाग स्तर पर संचालित योजनाओं के लाभ से उनके परिवार वंचित रह जाते हैं। पोर्टल पर कुछ आवेदन तो ऑटो रिजेक्ट की श्रेणी में आ रहे हैं। गांवों में सरपंच तथा शहरों में वार्ड पार्षदों का सहयोग लेकर श्रम विभाग यदि विशेष शिविर लगाकर श्रमिकों को जागरूक करने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पंजीयन बढ़ाया जा सकता है। इससे किसी तरह की दुर्घटना होने पर श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।