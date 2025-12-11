11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

समझ के अभाव में हादसे के बाद भी हाथ रहते खाली

हनुमानगढ़. जानकारी के अभाव में श्रमिकों को सरकार की बहुत सी योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि कुछ श्रमिक ऐसे हैं, जिनको इन योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती। ऐसे में श्रम विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ वह नहीं ले पा रहे। श्रम विभाग हनुमानगढ़ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Dec 11, 2025

श्रम विभाग कार्यालय

श्रम विभाग कार्यालय

हनुमानगढ़. जानकारी के अभाव में श्रमिकों को सरकार की बहुत सी योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि कुछ श्रमिक ऐसे हैं, जिनको इन योजनाओं की जानकारी भी नहीं होती। ऐसे में श्रम विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ वह नहीं ले पा रहे। श्रम विभाग हनुमानगढ़ की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो जानेंगे कि किस तरह जानकारी के अभाव में बड़े पैमाने पर निर्माण श्रमिक योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 255 आवेदन आए हैं।

इसमें विभाग की ओर से 170 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जबकि 40 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। वहीं 45 आवेदनों को लंबित की श्रेणी में रखा गया है। यह आंकड़े यह बताने को काफी हैं कि सरकार की मंशा के अनुसार उक्त योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक नहीं पहुंच रहा है। प्रदेश में श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों (विशेषकर निर्माण श्रमिकों) के लिए दुर्घटना सहायता योजनाएं लागू की गई है। इस योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की काम के दौरान या अन्य दुर्घटना में घायल होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए श्रमिक का श्रम विभाग कार्यालय में पंजीयन करवाना जरूरी होता है।

बिना पंजीकृत श्रमिक को उक्त सहायता नहीं दी जाती। आवेदन के बाद यदि श्रमिक या आश्रित की ओर से मजदूरी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भी आवेदन को मान्य नहीं माना जाता। जिले में स्थिति यह है कि समझ के अभाव में हादसे के बाद भी श्रमिकों के परिवार के हाथ खाली रहते हैं। क्योंकि कुछ का पंजीयन नहीं मिलता तो कुछ के मजदूरी का प्रमाण पत्र नहीं मिलता। ऐसे में विभाग स्तर पर संचालित योजनाओं के लाभ से उनके परिवार वंचित रह जाते हैं। पोर्टल पर कुछ आवेदन तो ऑटो रिजेक्ट की श्रेणी में आ रहे हैं। गांवों में सरपंच तथा शहरों में वार्ड पार्षदों का सहयोग लेकर श्रम विभाग यदि विशेष शिविर लगाकर श्रमिकों को जागरूक करने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पंजीयन बढ़ाया जा सकता है। इससे किसी तरह की दुर्घटना होने पर श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

श्रमिक कार्ड की वैलिडिटी 60 के बाद खत्म
नियमानुसार उक्त योजना में 18 से 60 वर्ष तक की आयु के श्रमिक ही पात्र माने जाते हैं। जबकि धरातल पर कुछ श्रमिक इस उम्र से अधिक के भी मजदूरी करते हुए मिल जाते हैं। लेकिन नियमों की बाध्यता के चलते वह इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। श्रमिक कार्ड की वैलिडिटी 60 वर्ष तक मानी गई है।

पांच लाख तक की सहायता
योजना के अनुसार श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना में सामान्य मौत पर दो लाख तथा दुर्घटना में मौत होने पर श्रमिक परिवार को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं घायल होने पर नियमानुसार अलग-अलग निर्धारित राशि के अनुसार सहायता दी जाती है। हनुमानगढ़ जिले के श्रम कल्याण अधिकारी देवेंद्र मोदी के अनुसार श्रमिक दुर्घटना सहायता योजना में जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उसकी जांच करते हैं। इसमें नियमानुसार पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 10:22 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / समझ के अभाव में हादसे के बाद भी हाथ रहते खाली

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस जिले में किसानों का हिंसक प्रदर्शन, विधायक का सिर फूटा, 14 गाड़ियां फूंकीं; आज भी इंटरनेट बंद

Hanumangarh Farmers Protest Violence
हनुमानगढ़

एथेनॉल फैक्ट्री विरोध ने लिया हिंसक रूप, बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

हनुमानगढ़

राजस्थान में यहां मचा भारी बवाल, बेकाबू भीड़ ने गाड़ियां जलाई, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

हनुमानगढ़

निर्माणाधीन फैक्ट्री स्थल पर मचा बवाल, भीड़ हुई बेकाबू, लाठीचार्ज में संगरिया विधायक सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल

हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में निर्माणाधीन फैक्ट्री के बाहर जल रहे वाहन।
हनुमानगढ़

जिला परिषद हनुमानगढ़ की आखिरी बैठक में कभी तल्खी तो कभी लगे ठहाके, सदस्यों ने उठाए इलाके के मुद्दे

हनुमानगढ़ जिला परिषद की बैठक में मौजूद विधायक व अन्य सदस्य।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.