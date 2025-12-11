हनुमानगढ़: एथेनॉल फैक्ट्री विरोध ने लिया हिंसक रूप, बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की भाजपा सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और आंदोलन को "लाठी और गोली के दम पर कुचलने" का प्रयास कर रही है। बेनीवाल ने कहा कि एक तरफ भाजपा सशक्त लोकतंत्र की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ में पुलिस की "दमनकारी नीति" लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कॉर्पोरेट के दबाव में काम कर रही है और प्रशासन को संवाद के माध्यम से न्यायपूर्ण समाधान निकालने की आवश्यकता है। RLP ने सरकार और पुलिस के इस रवैए की कड़े शब्दों में निंदा की है।