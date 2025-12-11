Farmer Protest: हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद गहराया, कांग्रेस विधायक समेत 40 लोग हिरासत में लिए गए

एडीजी वीके सिंह के अनुसार फैक्ट्री से 700 से 800 लोगों को रोजगार मिलेगा और हजार से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रव को भड़काने में बाहरी लोगों की भूमिका रही। उनका दावा है कि पुलिस ने किसी तरह की फायरिंग नहीं की और निर्देशों के अनुसार संयम रखते हुए भीड़ को नियंत्रित किया गया। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 36 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें पांच की हालत गंभीर है। वहीं, प्रशासन ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा 14 वाहनों में आग लगाई गई थी।