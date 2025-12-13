Rajasthan: इथेनॉल फैक्ट्री मामले पर सुमित गोदारा का बड़ा बयान, कहा- फैक्ट्री की बात करते हो… नहर नहीं आने दे रहे थे

अपने अनुभव साझा करते हुए मंत्री गोदारा ने कहा कि बीकानेर क्षेत्र में नहर आने पर भी कभी लोगों ने उसका विरोध किया था। इसी तरह सड़कों और मोबाइल टावरों के निर्माण का भी प्रारंभ में विरोध हुआ, लेकिन समय के साथ लोगों ने इनकी आवश्यकता को समझा। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हैं, बल्कि हर नई व्यवस्था को स्वीकार करने में समय लगता है। सरकार फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति से लगातार संवाद कर रही है और सहमति बनने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।