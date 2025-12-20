20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

युवाओं के हाथ तक पहुंचता नशा, इससे पहले आरोपियों को दबोचा, 10 करोड़ का एमडीएमए ड्रग्स व अफीम जब्त

हनुमानगढ़. जिले की टाउन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब दस करोड़ के एमडीएमए ड्रग्स, अफीम आदि नशीला पदार्थ जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संतोष पुत्र जगदीश बिश्नोई निवासी चंद्रनगर लोहावट तथा रमेशचंद्र उर्फ शंकर पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई निवासी हसांदेश तहसील लोहावट जिला फलौदी राजस्थान के रूप [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Dec 20, 2025

10 करोड़ का एमडीएमए ड्रग्स व अफीम जब्त

10 करोड़ का एमडीएमए ड्रग्स व अफीम जब्त

हनुमानगढ़. जिले की टाउन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब दस करोड़ के एमडीएमए ड्रग्स, अफीम आदि नशीला पदार्थ जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संतोष पुत्र जगदीश बिश्नोई निवासी चंद्रनगर लोहावट तथा रमेशचंद्र उर्फ शंकर पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई निवासी हसांदेश तहसील लोहावट जिला फलौदी राजस्थान के रूप में की गई है। गिरफ्तार पहले आरोपी की उम्र 31 तथा दूसरे की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है।
अब तक की पूछताछ में दोनों ने लोहावट से ही उक्त नशीले पदार्थ को लाने की बात कही है। दोनों कहां यह सप्लाई देने जा रहे थे, इस बारे में पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी रही। एसपी हरिशंकर ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ फलौदी व आसपास के थानों में बारह से तेरह मामले हैं। दोनों ही हिस्ट्रीशीटर बताए जा रहे हैं।
एसपी ने बताया कि टाउन पुलिस की टीम जामनगर-अमृतसर एक्सप्रेस वे पर गांव कोहला के नजदीक गश्त कर रही थी। इस दौरान एक वाहन अचानक आकर रुकी। इसके बाद वाहन वहां से चला गया। दो युवक कुछ थैले लेकर पैदल पर चलते दिखे। उनको रोककर तलाशी ली गई तो नशीले पदार्थ की इतनी बड़ी खेप मिली। एसपी की मानें तो एमडीएमए ड्रग्स जब्ती मामले में हनुमानगढ़ पुलिस की पहली तथा प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिसमें छह किलो 117 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स की बरामदगी हुई है। इससे पहले चूरू पुलिस ने साढ़े सात किलो एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया था। हनुमानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई के दौरान छह किलो 117 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ ही तीन किलो 11 ग्राम अफीम, एक पिस्टल मय जिंदा कारतूस जब्त किया है। मौके से दोनों आरोपियां को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

नशे को फैलने से बचाया
टाउन थाना प्रभारी अशेाक बिश्नोई ने बताया कि कोहला के नजदीक भारतमाला सडक़ के पास एक गाड़ी अचानक रुकी थी। वही गाड़ी इन दोनों युवकों को यहां छोडऩे आई थी। इसके बाद दोनों युवक नशीले पदार्थ को लेकर पैदल ही डिलिवरी देने के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। वहीं जो गाड़ी दोनों युवकों को छोडऩे आई थी, उसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। दोनों युवकों को छोडऩे आई गाड़ी में पहले से दो युवकों के सवार होने की सूचना आ रही है। इस तरह गिरफ़्तार आरोपियों की किसी बड़े गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। इस तरह पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों की ओर से जिले में नशे का कारोबार फैलाने की मंशा को विफल कर दी। अगर यह नशा तस्करों के हाथ लग जाता तो यह जिले में युवाओं की जिंदगी तबाह कर देता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / युवाओं के हाथ तक पहुंचता नशा, इससे पहले आरोपियों को दबोचा, 10 करोड़ का एमडीएमए ड्रग्स व अफीम जब्त

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़: 500 करोड़ की एथेनॉल फैक्टरी बंद करने की जंग, टकराव टला, लड़ाई जारी रखने का ऐलान

हनुमानगढ़: जंक्शन धानमंडी में किसानों की महापंचायत में मौजूद किसान व अन्य।
हनुमानगढ़

एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की महापंचायत, टिब्बी छावनी में तब्दील; ड्रोन से निगरानी

Ethanol factory dispute
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ के टिब्बी में महापंचायत: एथेनॉल फैक्ट्री पर आर-पार की लड़ाई, 20 हजार किसान के सामने 1400 जवान, धारा 163 लागू

हनुमानगढ़

राजस्थान में यहां 700 लीटर जब्त नकली घी को 12 साल बाद किया गया नीलाम, अब इससे बनेगा साबुन

Ghee
हनुमानगढ़

Ethanol Factory Protest : हनुमानगढ़ में कल होगी महापंचायत, प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवाएं बंद

Rajasthan Ethanol Factory Protest maha panchayat Hanumangarh tomorrow administration high alert and internet services suspended
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.