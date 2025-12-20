युवाओं के हाथ तक पहुंचता नशा, इससे पहले आरोपियों को दबोचा, 10 करोड़ का एमडीएमए ड्रग्स व अफीम जब्त

हनुमानगढ़. जिले की टाउन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब दस करोड़ के एमडीएमए ड्रग्स, अफीम आदि नशीला पदार्थ जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संतोष पुत्र जगदीश बिश्नोई निवासी चंद्रनगर लोहावट तथा रमेशचंद्र उर्फ शंकर पुत्र भागीरथ राम बिश्नोई निवासी हसांदेश तहसील लोहावट जिला फलौदी राजस्थान के रूप में की गई है। गिरफ्तार पहले आरोपी की उम्र 31 तथा दूसरे की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है।

अब तक की पूछताछ में दोनों ने लोहावट से ही उक्त नशीले पदार्थ को लाने की बात कही है। दोनों कहां यह सप्लाई देने जा रहे थे, इस बारे में पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी रही। एसपी हरिशंकर ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ फलौदी व आसपास के थानों में बारह से तेरह मामले हैं। दोनों ही हिस्ट्रीशीटर बताए जा रहे हैं।

एसपी ने बताया कि टाउन पुलिस की टीम जामनगर-अमृतसर एक्सप्रेस वे पर गांव कोहला के नजदीक गश्त कर रही थी। इस दौरान एक वाहन अचानक आकर रुकी। इसके बाद वाहन वहां से चला गया। दो युवक कुछ थैले लेकर पैदल पर चलते दिखे। उनको रोककर तलाशी ली गई तो नशीले पदार्थ की इतनी बड़ी खेप मिली। एसपी की मानें तो एमडीएमए ड्रग्स जब्ती मामले में हनुमानगढ़ पुलिस की पहली तथा प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिसमें छह किलो 117 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स की बरामदगी हुई है। इससे पहले चूरू पुलिस ने साढ़े सात किलो एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया था। हनुमानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई के दौरान छह किलो 117 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ ही तीन किलो 11 ग्राम अफीम, एक पिस्टल मय जिंदा कारतूस जब्त किया है। मौके से दोनों आरोपियां को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।