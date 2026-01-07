Success Story: सरकारी नौकरी के साथ एक्टिंग की दुनिया में भी बनाई पहचान, जानें कौन है कोटा की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्नेहलता

शिक्षा नगरी के साथ वे प्रदेश के विभिन्न मंचों पर अपनी अभिनय कला की छाप छोड़ चुकी हैं। स्नेह लता बताती हैं कि 80 के दशक में महिलाओं, लडकियों के अभिनय कला, मंच आदि क्षेत्र थोड़े मुश्किल भरे होते थे। उनके सामने भी कुछ बंदिशे थी, लेकिन दृढ़ता से चुनौतियों का सामना कर मंचों पर रंग जमाने लगी। वह बताती है कि फिल्म व मंच दोनों की अपनी विशेषता है, लेकिन जिसने मंच से दर्शकों के दिल पर राज कर लिया, उसके लिए चमक- दमक मायने नहीं रखती।