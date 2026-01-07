7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Success Story: सरकारी नौकरी के साथ एक्टिंग की दुनिया में भी बनाई पहचान, जानें कौन है कोटा की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्नेहलता

Real Life Motivation: स्नेहलता शर्मा वर्तमान में कोटा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, अपने करियर में सरकारी नौकरी के साथ-साथ अभिनय की दुनिया में भी शानदार पहचान बना चुकी हैं।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 07, 2026

Snehlata-Sharma

स्नेहलता शर्मा (फोटो: पत्रिका)

Kota CBEO Snehlata Sharma Inspirational Story: कोई दृढ़ निश्चय कर मेहनत व लगन से मंजिल की ओर बढ़ जाए तो फिर मुश्किलों के बादल अपने-आप छंटने लगते हैं। ऐसी ही मिसाल है महावीर नगर विस्तार योजना क्षेत्र निवासी स्नेह लता शर्मा। उन्हें बचपन में अभिनय व कला से ऐसा स्नेह हुआ कि मंच पर अभिनय की लता फलती फूलती चली गई।

वर्तमान में स्नेहलता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शहर के पद पर कार्यरत है। अभी भी जब अवसर मिलता है तो मंच पर भीतर छिपा हुआ कलाकार जागृत हो उठता है।

शिक्षा नगरी के साथ वे प्रदेश के विभिन्न मंचों पर अपनी अभिनय कला की छाप छोड़ चुकी हैं। स्नेह लता बताती हैं कि 80 के दशक में महिलाओं, लडकियों के अभिनय कला, मंच आदि क्षेत्र थोड़े मुश्किल भरे होते थे। उनके सामने भी कुछ बंदिशे थी, लेकिन दृढ़ता से चुनौतियों का सामना कर मंचों पर रंग जमाने लगी। वह बताती है कि फिल्म व मंच दोनों की अपनी विशेषता है, लेकिन जिसने मंच से दर्शकों के दिल पर राज कर लिया, उसके लिए चमक- दमक मायने नहीं रखती।

कॉलेज के मंच से हुई शुरुआत

स्नेहलता शर्मा बताती है कि अभिनय, लेखन का शौक शुरू से ही रहा, लेकिन कॉलेज में आई तो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। नाटक का नाम ठीक से याद नहीं लेकिन 1986 में जेडीबी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव बहुत अच्छी लगी तो उसका नाट्य रूपातंरण कर मंचित किया।

अभिनय के लिए स्नेह लता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। हौंसला बढ़ा तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से भी सीनियर आर्टिस्ट के साथ कार्य किया। सार्वजनिक मंच पर 1991-92 में अभिनय का अवसर मिला।सूचना केन्द्र में समाज सेवी तबले नाटक में अभिनय किया। इस नाटक से काफी सराहना मिली। इसके बाद बकरी, एक था गधा, एक और द्रोणाचार्य, आधे अधूरे, सदाचार का ताबीज तथा बाल श्रम व शिक्षा पर आधारित कई नाटकों में अभिनय किया।

निर्देशन के रूप में भी भूमिका निभाई। कोटा में आईएल ऑडिटोरियम, जयपुर में जवाहर कला केन्द्र, रविन्द्र मंच, उदयपुर के लोक कला मंडल समेत अन्य मंचों पर प्रस्तुति दी। हाड़ौती की गाथा, सलाम ए हिंद जैसे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। सभी में सराहना मिली। आकाशवाणी के लिए भी कार्य किया। हाल ही में जलन से जलतरंग नाटक का निर्देशन किया। सीमा कपूर के निर्देशन में एकलव्य नाटक में भी भूमिका निभाई।

अब बदला दौर

स्नेह लता बताती है कि 80-90 के दशक में महिला कलाकार मिलती नहीं थी। परिजन बेटियों को अभिनय के क्षेत्र में भेजते नहीं थे। आज दौर बदल गया है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। खुद पैरेंट्स बेटियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह अच्छा संकेत है।

नाम और पैसा कमाने की छटपटाहट

स्नेह लता बताती है कि थियेटर सुकून देने वाला है, लेकिन एक कमी देखी जा रही है, चाहे महिला हो या पुरुष जल्द चमकने की कोशिश में रहते हैं।

फिल्म, धारावाहिकों का ग्लैमर मंच से दूर कर माया नगरी की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, इन सब के बावजूद दोनों का अपना महत्व है। मंच पर जो आपने दर्शकों के सामने जो प्रस्तुत किया वही वास्तविक होता है, कैमरे के सामने कुछ कमी छोड़ दी तो री-टेक हो सकता है। मेहनत हर जगह जरूरी है।

ये भी पढ़ें

1387 करोड़ रुपए की परियोजना से आगरा-जयपुर रेलमार्ग बनेगा सुपरफास्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Success Story: सरकारी नौकरी के साथ एक्टिंग की दुनिया में भी बनाई पहचान, जानें कौन है कोटा की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्नेहलता

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान रोडवेज ने दी बड़ी खुशखबरी: इन रिटायर्ड कंडक्टरों को हर महीने 18000 रुपए सैलरी के साथ मिलेगा इंसेटिव

Rajasthan-Roadways
कोटा

Kota: महिला-पुरुष लग्जरी कार से कर रहे थे स्मैक की तस्करी, नाकाबंदी देखकर बदलने लगे दिशा, पुलिस जांच में किया चौंकाने वाला खुलासा

Kota-Crime
कोटा

प्रसंगवश: आवारा श्वानों को लेकर फाइलों में कैद निर्देश, सड़कों पर पसर रहा डर

dog-attack
ओपिनियन

Big Scam: 160 से ज्यादा लोगों के फंसे करोड़ों रुपए, कोटा में अधूरी मल्टीस्टोरी बनाकर फरार हो गया बिल्डर, फोन भी बंद

Multistory-In-kota
कोटा

Mandi News: गेहूं-धान मंदा, सोयाबीन, चना, धनिया और दालों के भावों में तेजी, 90000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

Kota Mandi Bhav
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.