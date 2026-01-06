1387 करोड़ रुपए की परियोजना से आगरा-जयपुर रेलमार्ग बनेगा सुपरफास्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत

रेलवे लाइन के समीप भूमि समतलीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। रेलवे ने जुलाई-2026 तक इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्लेटफार्म और स्टेशन विकास से जुड़े कार्य शेष रहने के कारण यह समय सीमा आगे बढ़ सकती है। सभी कार्य सुचारू रहे, तो वर्ष 2026 के अंत तक इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। अभी बांदीकुई से आगरा पहुंचने में ट्रेन में करीब चार घंटे लगते हैं।