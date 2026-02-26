अलवर के दीवान जी का बाग मामला विधानसभा तक पहुंचा… कार्रवाई की मांग 

दरअसल, यूआइटी ने वर्ष 1980 में स्कीम नंबर 10-बी के लिए जमीन अधिग्रहित की थी। इस जमीन पर आवासीय कॉलोनी बनाने की योजना बनी, तो इस जमीन के मालिक शांतिस्वरूप जैन ने पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए इस जमीन को बाग के लिए आरक्षित करवा दिया। कुछ समय बाद शांतिस्वरूप जैन का निधन हो गया। वर्ष 2019 में वार्डों का गठन हुआ, तो यह एरिया नगर निगम शांतिस्वरूप के बेटे अरुण जैन आदि ने निगम से इसका भू-रूपांतरण कराया। बताया जा रहा है कि इस समय यहां प्लॉट बेचे जा रहे है।