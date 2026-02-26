Alwar News: ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के विरोध में सड़कों पर उतरा यादव समाज, रिलीज रोकने की मांग

अलवर में फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ के विरोध में गुरुवार को यादव समाज के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय पर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ‘यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी’ और ‘लव जिहाद बंद करो’ जैसे नारे लगाए। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की।