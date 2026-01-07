Kota: महिला-पुरुष लग्जरी कार से कर रहे थे स्मैक की तस्करी, नाकाबंदी देखकर बदलने लगे दिशा, पुलिस जांच में किया चौंकाने वाला खुलासा

उद्योग नगर थाने में लग्जरी कार के साथ में गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)
Operation Garuda: कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने मंगलवार को ऑपरेशन गरुड़ व्यूह के तहत एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 72.47 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसके साथ ही 9 लाख 75 हजार रुपए नकद तथा तस्करी में प्रयुक्त एक लग्जरी कार को भी जब्त किया गया है।
सीआइ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार रात दाईं मुख्य नहर फोरलेन की स्लीप लेन पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक लग्जरी कार नाकाबंदी को देखकर दिशा बदलने लगी। वाहन चालक की इस संदिग्ध हरकत से पुलिस को संदेह हुआ।
पुलिस टीम ने तुरंत वाहन का पीछा कर उसे रुकवाया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में सवार रामस्वरूप उर्फ राजू उर्फ बाबा और राधा बाई के कब्जे से 72.47 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसके साथ ही 9.75 लाख रुपए नकद, एक चाकू तथा तस्करी में उपयोग ली जा रही लग्जरी कार को जब्त किया गया।
दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खिलाफ थाना उद्योग नगर में एनडीपीएस एक्ट एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पिछले दो साल से स्मैक की तस्करी में लिप्त थे। वे केवल चुनिंदा और भरोसेमंद लोगों को ही मादक पदार्थ की सप्लाई करते थे, जिससे वे लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे।
आरोपियों ने खरीदारों को अपना स्थायी पता भी नहीं बताया था, ताकि उनकी पहचान गोपनीय बनी रहे। पुलिस अब तस्करी से अर्जित संपत्तियों की गहन जांच कर रही है।
अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।
