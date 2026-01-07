Kota: महिला-पुरुष लग्जरी कार से कर रहे थे स्मैक की तस्करी, नाकाबंदी देखकर बदलने लगे दिशा, पुलिस जांच में किया चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस टीम ने तुरंत वाहन का पीछा कर उसे रुकवाया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में सवार रामस्वरूप उर्फ राजू उर्फ बाबा और राधा बाई के कब्जे से 72.47 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसके साथ ही 9.75 लाख रुपए नकद, एक चाकू तथा तस्करी में उपयोग ली जा रही लग्जरी कार को जब्त किया गया।